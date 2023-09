Incidenti oggi, 2 morti e 2 feriti gravi lungo l’Autostrada A1/ 81enne investita e uccisa a Comacchio

Facciamo il punto anche oggi sui principali incidenti stradali che sono stati registrati in Italia, scontri che hanno causato vittime o feriti gravi. Cominciamo da quello avvenuto lungo l’Autostrada A1, non troppo distante da Firenze, dove due persone sono purtroppo morte mentre altre due sono rimaste ferite in maniera grave. Due veicoli si sono scontrati lungo la carreggiata sud, e uno dei due ha addirittura fatto un salto finendo sulla carreggiata opposta e scontrandosi con un’altra vettura. Le ripercussioni sul traffico sono state enormi al punto che si sono creati ben 11 chilometri di coda in direzione sud più altri cinque in direzione nord. Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello registrato in provincia di Ferrara, di preciso a Porto Garibaldi, frazione del noto comune di Comacchio. Una donna ha perso la vita dopo essere stata investita sulle strisce pedonali mentre stava uscendo dal supermercato. Come riferito da Tag24, l’episodio ha visto coinvolta una signora anziana di 81 anni che è stata presa in piena da un’auto e quindi trascinata per diversi metri ancora con le buste in mano.

La vettura era guidata da un 80enne, quindi quasi coetaneo della donna investita, che ha spiegato di non aver fatto in tempo a fermarsi, finendo così per travolgere l’anziana. Nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo segnalato gli uomini del soccorso, a cominciare dal personale del 118, ma ogni tentativo di rianimare l’anziana signora è stato vano e alla fine i soccorritori si sono dovuti arrendere, decretandone la morte sul posto. I vigili del fuoco, nel frattempo, avevano estratto il corpo della signora da sotto l’auto mentre i carabinieri hanno fatto partire le indagini. Da stabilire con esattezza la dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

INCIDENTI OGGI, CICLISTA INVESTITO A MONZA

Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi anche quello avvenuto in quel di Monza, nota cittadina lombarda cuore della Brianza.

In questo caso a rimanere coinvolto è stato un ciclista che fortunatamente non è deceduto, anche se è stato investito e soccorso poi in codice giallo dai volontari del 118. L’episodio si è verificato di preciso in viale Libertà, nei pressi della rotonda che porta all’Esselunga: l’uomo a bordo della bicicletta, un 36enne, stava percorrendo la zona nord est di Monza quando è stato urtato da un’auto per cause ancora in corso di accertamento. Il ciclista è stato in seguito portato presso l’ospedale San Gerardo dove è stato curato al meglio e poi dimesso.

