INCIDENTI STRADALI, UN MORTO A TRENTO/ Anziano a bordo di un’Ape centrato da una 500

Un nuovo incidente mortale si è verificato in provincia di Trento nella giornata di ieri. Ad avere la peggio è stato un signore anziano di 86 anni, tale Luigi Viviani, dopo che l’Ape che utilizzava quotidianamente per spostarsi, è stata centrata in pieno da un’auto. Come riferisce l’edizione online de L’Adige, l’uomo è stato sbalzato sull’asfalto, e l’impatto gli è stato fatale. Immediatamente soccorso, è stato trasportato presso l’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è poi deceduto poche ore dopo il ricovero. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 10:00 di ieri mattina, mentre Viviani stava dirigendosi da Tione a Rendena, a casa sua, dove c’era la moglie ad attenderlo. Mentre stava percorrendo la strada statale 239, all’altezza dell’incrocio con la strada che scende da Verdesina, una Fiat 500 Abarth guidata da un 24enne di Madonna di Campiglio ha centrato in pieno la piccola Ape, probabilmente dopo un sorpasso. Ferito in maniera non grave il ragazzo alla guida dell’utilitaria. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

INCIDENTI STRADALI: UN 17ENNE INVESTITO A MODENA

Nuovo appuntamento con gli incidenti stradali più significativi avvenuti sul suolo italiano nelle ultime ore. Il più grave giunge senza dubbio da Modena, dove un ragazzo di soli 17 anni è morto. L’episodio viene riportato nei dettagli dai colleghi de Il Resto del Carlino, che raccontano di come lo stesso sia avvenuto nella mattinata di ieri, 8 gennaio 2020, fra via Morane e via Brescia, nella nota cittadina emiliana. Erano le 7:15, il giovane si trovava in sella alla sua bici per recarsi a scuola, quando un’auto l’ha completamente travolto. Immediato l’intervento degli uomini del 118, ma quando sono giunti sul luogo dello scontro hanno trovato il minorenne già in condizioni disperate. I sanitari hanno quindi provato a rianimare e stabilizzare il ragazzo, per poi portarlo in codice rosso presso l’ospedale Civile di Baggiovara, dove purtroppo è morto poco dopo il ricovero. Sembra che il giovane stesse attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali, quando un’auto guidata da un uomo residente della zona l’ha falciato.

INCIDENTI STRADALI: UNA VITTIMA ANCHE VICINO A NAPOLI

Un altro incidente mortale si è invece verificato a Napoli, sulla strada provinciale Lacco Forio, vicino al parcheggio Mattera. Una donna era a bordo della sua Fiat 600, in direzione Forio, quando si è schiantata contro un muro: l’impatto è stata devastante e la guidatrice, una signora anziana di 80 anni, è morta pressoché sul colpo. Con lei viaggiava anche il figlio di 50 anni, che nello scontro ha riportato solamente delle ferite lievi. L’incidente, come riferisce la stampa locale, è avvenuto attorno alle 22:00 di ieri sera, mercoledì 8 gennaio, e non è ancora ben chiara la dinamica. Forse la donna ha perso il controllo del mezzo per un malore, o magari per una distrazione, o forse un guasto tecnico, fatto sta che in un attimo è uscita fuori strada scontrandosi contro un muro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA