Incidenti stradali: 20enne morto a Latina/ Caduto in moto sulla strada per Acciarella

Continuano gli incidenti stradali purtroppo mortali. Nelle scorse ore è venuto a mancare un ragazzo di soli vent’anni, deceduto dopo essere caduto con la propria moto. La dinamica di quanto accaduto è riportata dai colleghi di Fanpage, che sottolineano come l’incidente fatale si sia verificato nella giornata di ieri, giovedì 16 aprile, in quel di Latina, nel Lazio. A morire, un giovane ragazzo originario del Gambia, morto praticamente sul colpo. Al momento dell’impatto il 20enne si trovava a bordo del suo scooter e stava percorrendo la strada provinciale che da Borgo Santa Maria porta ad Acciarella. Per cause non ancora chiare, il giovane ha perso improvvisamente il controllo del proprio mezzo, finendo fuori strada. Un impatto violentissimo in quanto il gambiese è stato sbalzato dal sellino del suo scooter, scontrandosi con l’asfalto. Quando gli uomini del soccorso sono giunti sul luogo segnalato, per il ragazzo non vi era già più nulla da fare: morto praticamente sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati.

INCIDENTI STRADALI, UN 81ENNE FALCIATO DALLA SUA MOTOZAPPA

Presenti sul luogo anche gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, e nel contempo, hanno cercato di ricostruire nel minimo dettaglio l’accaduto. Il giovane pare abbia fatto tutto da solo in quanto non risultano essere rimasti coinvolti altri mezzi. La salma del ragazzo si trova attualmente in obitorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’autopsia. Altro incidente, anche se non propria stradale, è avvenuto nel comune di Sermoneta, nella provincia di Latina. Un uomo di 81 anni ha perso la vita mentre stava lavorando, investito dalla motozappa con cui stava effettuato dei lavori all’orto della propria abitazione. Il mezzo gli è sfuggito di mano in maniera imprevedibile, travolgendolo mentre stava cercando di ripulirlo dai pezzi di legna che si erano infilati nella lama, ostruendola.



