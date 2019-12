Incidenti stradali, 24enne morto a Roma/ Forlì, auto pirata investe 36enne: è grave

Il fine settimana si è concluso in modo drammatico sul fronte degli incidenti stradali. L’attenzione si è focalizzata soprattutto sul caso della tragedia a Ponte Milvio, con la morte delle due sedicenni travolte dall’auto del ventenne Pietro Genovese, figlio del regista Paolo. Anche oggi però non si placa il sangue sulle strade italiane. ForliToday riporta quanto avvenuto nella tarda serata di ieri in città quando un pedone è stato travolto da un’auto pirata mentre attraversava le strisce a pochi passi dal Parco Urbano. La vittima è un uomo di 36 anni, invalido, trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in codice rosso. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato comunque numerose fratture. Ad avere la peggio il pastore tedesco con il quale stava passeggiando, anche lui travolto dall’auto pirata. Sulla dinamica esatta sono in corso le indagini degli inquirenti che hanno già provveduto alla raccolta delle prime informazioni. Importanti a tal fine saranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. L’auto sulla quale è già partita la caccia è una utilitaria, forse una Fiat Punto di colore chiaro, che si sarebbe allontanata facendo perdere le proprie tracce dopo l’incidente.

INCIDENTI STRADALI, SCONTRO AUTO-SCOOTER: UN MORTO

La scia di sangue a causa degli incidenti stradali prosegue sempre nella Capitale, dove ieri mattina si è registrata una nuova vittima. Si tratta di un ragazzo di appena 24 anni rimasto coinvolto in un terribile frontale con un’auto, mentre si trovava a bordo del suo scooter. Erano passate da poco le 7 del mattino quando, come riferisce il quotidiano Il Messaggero, la polizia locale è stata chiamata ad intervenire in via Marco Polo, all’altezza di piazzale Ostiense in seguito ad un incidente. Dalle prime informazioni si è trattato di uno scontro frontale tra una Ford Fusion ed un ciclomotore Ecodream, modello elettrico. Alla guida delle due ruote, un giovane di 24 anni, subito soccorso e condotto all’ospedale Sant’Eugenio dove però è morto poco dopo il suo arrivo. In corso tutti gli accertamenti sul conducente dell’auto al fine di stabilire le eventuali responsabilità. Si tratta di un uomo di 79 anni. Entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sottoposti a sequestro. Il tragico bilancio delle vittime di incidenti stradali sono nella Capitale sale così a 125.

© RIPRODUZIONE RISERVATA