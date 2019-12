Pietro Genovese, figlio del regista Paolo investe due 16enni/ Morte a Ponte Milvio

Tragedia nella notte nel cuore della movida di Roma, a due passi da Ponte Milvio: due 16enni sono morte dopo esser state investite nell’incrocio tra Corso Francia e Via Flaminia Vecchia. Si chiamavano Gaia V.F. e Camilla R. e stavano tornando dal sabato sera nei locali a ridosso di Ponte Milvio: un dramma nel dramma, a guidare l’auto – Renault Koleos – un altro giovanissimo, un 20enne di nome Pietro Genovese che non è riuscito a frenare la sua corsa e ha impattato in pieno le due ragazzine. L’incidente terribile è avvenuto appunto nell’incrocio molto trafficato anche a tarda notte nel weekend, un posto dove forse Gaia e Camilla ci erano passate chissà quante altre volte senza ovviamene dare attenzione a quanto il destino si stava profilando per loro e per i loro cari.

TRAGEDIA A PONTE MILVIO: DUE RAGAZZE INVESTITE NELLA NOTTE

Al momento, informa la Polizia Locale con gli ultimi aggiornamenti della mattinata da Roma, il 20enne è sottoposto ai test per alcol e droga per capire se alla guida fosse stato “alterato” dall’uso di stupefacenti o se invece si tratta di tragica fatalità (o peggio l’asfalto viscido per la pioggia copiosa delle ultime ore). Secondo quanto riportato da Repubblica e Roma Fanpage, il 20enne ora indagato per due omicidi stradali sarebbe il figlio del famoso regista Paolo Genovese. Il ragazzo si è fermato a prestare soccorso immediatamente e si è messo a disposizione delle autorità, pur con lo choc di quanto appena avvenuto nella drammatica notte dei Parioli: straziante la scena con tanti amici e conoscenti di Camilla e Gaia che hanno assistito impotenti alla dinamica dell’incidente stradale.

