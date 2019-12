Incidenti stradali: 2 ragazze morte a Ponte Milvio/ Una vittima nell’alessandrino

Due incidenti stradali, purtroppo mortali, si sono verificati nelle scorse ore in Italia. Partiamo da quello più grave, avvenuto in quel di Roma, in località Ponte Milvio. Due giovani sono morte dopo essere state investite in una delle zone più frequentate della capitale durante la notte. La notizia è riportata negli ultimi minuti a cascata dai principali organi di informazione online, anche se al momento non si conoscono tutti i dettagli. Si sa solo che un veicolo ha investito due ragazze, e l’automobilista alla guida si è fermato per soccorrere le due giovani. Sul posto è intervenuto in maniera tempestiva il 118, nonchè la polizia locale di Roma Capitale, ma a nulla è valso il loro intervento. Sembra che le due giovani stessero attraversando Corso Francia al momento dell’investimento, una strada a scorrimento veloce, ma qualcosa deve essere andato storto.

INCIDENTI STRADALI: UN MORTO NELL’ALESSANDRINO DOPO UN SORPASSO AZZARDATO

Non si sa se l’automobilista fosse distratto, o se le due ragazze abbiano effettuato un attraversamento azzardato, fatto sta che il guidatore, come riferisce Repubblica, è stato preso in carico dalla polizia, forse per sottoporlo ai test di droga e alcol, usuali in queste situazioni. La cosa certa è che su Roma si era abbattuto un violento temporale al momento dell’incidente, e non è da escludere che le condizioni meteo abbiano in qualche modo favorito l’incidente fatale. L’altro scontro mortale è avvenuto in Piemonte, precisamente in provincia di Alessandria (Ozzano Monferrato). Sulla provinciale 457 Casale-Torino, sembra che una Punto, che stava percorrendo la strada in direzione Cerrina, si sia scontrata frontalmente con una Mercedes Classe A durante un sorpasso. Il conducente dell’utilitaria è morto sul colpo, mentre le due persone a bordo dell’auto tedesca (fra cui una donna incinta) sono rimasti ferite ma fortunatamente non sono in pericolo di vita.

