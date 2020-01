Incidenti stradali, 3 vittime a Piacenza e Pavia/ Morti due ragazzi e un 76enne

E’ anche oggi pesantissimo il bilancio di una serie di incidenti stradali avvenuti nelle scorse ore. Cominciamo da quanto accaduto sull’autostrada A1, quella che collega Piacenza a Milano e viceversa. Nella tarda mattinata di ieri, giovedì 16 gennaio, un’auto e un camion si sono scontrati, provocando la morte di due persone. Come riferiscono i colleghi di Today, l’episodio si è verificato attorno alle 12:30 fra le uscite di Casalpusterlengo e Lodi in direzione Milano, dove una Fiat Stilo sarebbe finita contro un tir, per cause ancora al vaglio degli inquirenti. Nell’impatto, l’automobile si sarebbe incastrata sotto le ruote del mezzo pesante, uno scontro che purtroppo non ha lasciato scampo ai due occupanti della Stilo. Una volta lanciato l’allarme, sono giunti sul luogo gli uomini del 118, ma per il 76 alla guida e una ragazza di 25 anni al suo fianco, non vi è stato nulla dare, morti praticamente sul colpo. Nessuna ferita invece per il camionista, un ragazzo di 33 anni, sceso illeso dal proprio mezzo.

INCIDENTI STRADALI: UN 25ENNE DI PAVIA MORTO SCHIACCIATO DALLA SUA AUTO

Un’altra vittima si è invece verificata nella giornata di ieri in provincia di Pavia, precisamente a Nicorvo. Una dinamica assurda ha portato alla morte di un ragazzo di 25 anni, lungo il tratto che conduce a Mortara dell’ex strada statale 494. L’incidente è avvenuto alle ore 18:30 di ieri sera, giovedì 16 gennaio. La vittima si trovava a bordo della sua auto, una Peugeot, quando, in fase di sorpasso, ha urtato un’utilitaria che stava svoltando a sinistra per recarsi dal benzinaio. L’impatto, di per se, non ha causato gravi conseguenze ai due occupanti, e l’altro automobilista è stato trasportato al Pronto soccorso in codice verde. La Peugeot però, dopo lo scontro, si sarebbe fermata in bilico su un terrapieno, e quando il conducente è sceso dall’auto per verificare quanto successo, avrebbe tolto stabilità allo stesso mezzo, che ribaltandosi lo ha poi schiacciato: il 25enne è morto sul colpo.

