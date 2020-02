Incidenti stradali: 32enne morto a Pinerolo/ Gravissimo il cugino di 21 anni

Incidenti stradali in serie nelle scorse ore, di cui alcuni con esito mortale. Uno dei più gravi ci giunge senza dubbio dal Piemonte, precisamente da Pinerolo, provincia di Torino, dove è morto un ragazzo di soli di 32 anni. La vittima, come scrivono i colleghi di Fanpage, si chiamava William Perricone, e ad un primo rilievo delle forze dell’ordine sembrerebbe che stesse procedendo ad alta velocità. A bordo della sua Audi A3, sarebbe arrivato troppo veloce all’altezza di una rotonda, dove poi ha perso il controllo schiantandosi. Un impatto fatale che non ha lasciato scampo allo stesso automobilista, morto praticamente sul colpo. Assieme a lui vi erano altri tre ragazzi, i due fratelli (fra i 20 e i 30 anni) e il cugino di anni 21. Il gruppo stava rientrando a casa dopo una serata in un pub di Roletto, quando il loro mezzo si è schiantato contro la cancellata di un’abitazione di Bricherasio, sulla strada provinciale che porta a San Secondo.

INCIDENTI STRADALI: UNA 42ENNE MORTA IN PROVINCIA DI CHIETI

Ferito gravemente il cugino di William, un ragazzo di origini albanesi, operato d’urgenza al Cto di Torino, e poi trasferito presso le Molinette per una dissecazione dell’aorta. Meno gravi invece i due fratelli della vittima, ricoverati in codice giallo presso l’ospedale locale. Una vittima anche in provincia di Chieti, una 42enne, tale Alessia Di Febbo. La donna si è scontrata frontalmente con un’altra auto sulla strada statale 81 Piceno Aprutina, in località San Martino sulla Marruccina. Nello scontro sono rimaste ferite altre tre persone, fra cui il marito della vittima, Roberto D’Angelo di anni 44, e una bambina di soli tre anni: entrambi non sono comunque in pericolo di vita. Sembra che la bimba fosse a bordo di una Fiat 500 guidata dal padre: questa ha invaso la corsia opposta, impattando violentemente con l’auto guidata dalla Di Febbo.

