INCIDENTI STRADALI: 35ENNE MORTO A TAIO/ Terribile frontale: due feriti gravi

Un gravissimo incidente stradale si è verificato stamane in provincia di Trento. Attorno alle ore 7:00 di oggi, venerdì 31 gennaio, due auto si sono scontrate sulla statale 43 della val di Non, all’altezza del comune di Taio. Un frontale micidiale che ha provocato una vittima, un ragazzo di 35 anni. Coinvolte anche altre due persone, un uomo di 42 anni alla guida dell’altra auto, e una donna di 37 anni che invece si trovava sul sedile dei passeggeri dell’automobile condotta dalla vittima. Entrambi sono rimasti feriti in maniera grave, anche se non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sul posto si sono recati gli uomini del 118, ma per il 35enne di cui sopra non vi è stato nulla da fare, già morto al loro arrivo. I due feriti sono stati invece stabilizzati e portati presso l’ospedale di Cles, dove si trovano attualmente ricoverati. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

INCIDENTI STRADALI: UNA VITTIMA A PESCARA

Continua la scia di incidenti stradali in Italia. Il più recente, e nel contempo grave, ci giunge dall’autostrada A14, in Abruzzo. A pochi metri dall’uscita Città Sant-Angelo-Pescara Nord, in direzione Ancona, un’automobile si è scontrata con un tir, provocando la morte del guidatore del mezzo “leggero”. Alla guida vi era un uomo originario di Giulianova che è morto pressoché sul colpo a seguito del tremendo impatto. Sul posto si sono catapultati nel giro di pochi minuti gli uomini del 118, nonché i vigili del fuoco, che hanno estratto l’automobilista dalle lamiere, constatandone però il decesso nonostante i tentativi di rianimarlo. Il tratto fra Pescara Ovest e Pescara Nord è stato chiuso momentaneamente per tutti i rilievi del caso e i disagi per il traffico automobilistico non sono stati pochi.

INCIDENTI STRADALI: UNA DONNA DI 67 ANNI UCCISA A PISTOIA

Un altro incidente mortale è avvenuto a Pistoia, dove è morta una donna di 67 anni. Come spesso e purtroppo volentieri accade, la vittima stava attraversando la strada per gettare la spazzatura quando un’automobile che sopraggiungeva in quegli istanti l’ha travolta e uccisa. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri in via Bonellini nella nota cittadina toscana, e alla guida dell’automobile vi era una donna di 44 anni. Anche in questo caso si sono fiondati sul luogo incriminati i sanitari, ma all’arrivo, la 67enne era già morta a causa del violento impatto con l’automobile. Infine segnaliamo altre due vittime a Roma, un episodio che si è verificato nella notte fra il 29 e il 30 gennaio, ma che è emerso solo nelle scorse ore. Una coppia di 83 e 67 anni, è stata uccisa in via Aurelia mentre stava attraversando la strada. A travolgere entrambi, un 32enne alla guida di un’auto, che si è fermato per prestare soccorso. I due coniugi sono stati soccorsi in condizioni disperate, poi, dopo essere stati trasportati al Gemelli, sono morti. L’automobilista rischia ora l’accusa di duplice omicidio stradale.



