Incidenti stradali: 43enne morto a Perugia/ Una donna di 49 anni deceduta a Vercelli

Sono diversi gli incidenti stradali che si sono verificati nelle scorse ore, e come spesso e volentieri accade, molti di questi sono finiti in tragedia. Uno dei più drammatici ci giunge dalla provincia di Perugia, precisamente dalla statale 318 fra Valfabbrica e Casacastalda, dove un uomo di 43 anni ha perso la vita. All’altezza del chilometro nove, l’automobile guidata dalla vittima si è scontrata nella mattinata di ieri con un camion, un impatto violentissimo che non ha lasciato purtroppo scampo a Massimo Federici, consigliere comunale di Filottrano, in provincia di Ancona. L’uomo è rimasto letteralmente schiacciato fra la sua auto e il mezzo pesante, e quando sono giunti sul luogo dello scontro gli uomini del 118, hanno trovato il 43enne in condizioni disperate. Estratto a fatica dalla lamiere, è stato portato d’urgenza presso l’ospedale di Branca, dove poi è morto poche ore dopo l’arrivo al nosocomio. Non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto, e le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire con esattezza la dinamica del terribile impatto.

INCIDENTI STRADALI: IL COMMENTO DEL SINDACO DI FILOTTRANO

“È con immenso dolore – le parole di Lauretta Giulioni, il sindaco del comune di Filottrano – che abbiamo appreso la notizia della scomparsa del consigliere comunale Massimo Federici. Rimane di lui un vivo ricordo di uomo appassionato al proprio ruolo e determinato a dare un significativo contributo al miglioramento della nostra città”. Massimo lascia la moglie e due figlie piccole. Altro incidente mortale nella serata di ieri in quel della provincia di Vercelli, fra i comuni di Cascine Strà e San Germano. Attorno alle ore 21:00, tre auto si sono scontrate provocando una vittima, una donna di 49 anni. Tre invece i feriti, di cui uno in codice giallo e due in codice verde, tutti trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli: non sono assolutamente in pericolo di vita. Anche in questo caso, al vaglio degli inquirenti l’esatta dinamica dei fatti.

