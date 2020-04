Incidenti stradali: 33enne militare morto a Caserta/ Decesso dopo scontro con un tir?

Pubblicità

Torna l’appuntamento con gli incidenti stradali, e anche quest’oggi, purtroppo, dobbiamo segnalarvi una vittima. Nelle scorse ore è venuto a mancare un ragazzo di soli 33 anni in quel della provincia di Caserta, in Campania. La vittima era un militare originario di Maddaloni, morto alle prime ore di oggi, mercoledì 22 aprile, in quel dell’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo per il comune di Eboli. In base ad una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, come riportato dai colleghi di Fanpage, il giovane alla guida avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, che si è poi ribaltato. La dinamica è comunque ancora in fase di accertamento, e non è ben chiaro se il 33enne abbia fatto tutto da solo, o se sia rimasto coinvolto anche un altro mezzo, forse un camion o un tir. Tutti elementi che verranno sicuramente chiariti nelle prossime ore, anche se resterà il dolore per la scomparsa di un giovane.

INCIDENTI STRADALI: 33ENNE MORTO SULL’A2, ACQUISTE IMMAGINI TELECAMERE DI SICUREZZA

Il 33enne è morto sul colpo, visto che, nonostante il tempestivo intervento degli uomini del 118, il giovane era già senza vita all’arrivo dei soccorsi, a seguito delle gravissime ferite riportate. Sul luogo dell’incidente si sono recati anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la carreggiata, nonché gli uomini della polizia stradale di Eboli per tutti i rilievi del caso. Stando ad una ricostruzione più dettagliata pare che il 33enne, un militare, si sia ribaltato dopo essersi scontrato con un tir, ma non è ben chiaro se le cose siano andate così, e soprattutto, se l’impatto fra i due mezzi sia avvenuto a seguito di una manovra azzardata da parte di uno dei due conducenti. Altra possibile ipotesi è un colpo di sonno alla guida, o magari il malore, opzione quest’ultima comunque poco credibile vista l’età della vittima. Gli agenti hanno acquisito i nastri delle telecamere di sicurezza presenti sulla rete autostradale per cercare di capire cosa sia realmente accaduto.



