Incidenti stradali: 38enne morto a Brescia/ Auto sotto cisterna, impatto fatale

Prosegue la scia di sangue a seguito degli incidenti stradali, purtroppo mortali, verificatisi nelle ultime ore sul territorio italiano. L’ultimo ci giunge dalla provincia di Reggio Calabria, dove un pedone è stato investito, morendo praticamente sul colpo. L’episodio, riportato da Strettoweb, si è verificato sulla strada statale SS106, quella che collega Taranto a Reggio Calabria. Attorno alle ore 18:30 di ieri sera, nel tratto di Bova Marina, nei prezzi del Bar Vittoria, un uomo stava attraversando la strada a piedi quando è stato falciato da un’automobilista. A bordo del mezzo vi era una donna, che in base a quanto riportato da testimoni, non stava procedendo ad alta velocità. Subito dopo l’impatto, la guidatrice si è immediatamente fermata per prestare aiuto e nel contempo, chiamare i soccorsi. Una volta giunti sul luogo incriminato, gli uomini del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pedone a seguito delle gravissime ferite riportate dopo l’investimento.

INCIDENTI STRADALI: TRAGICA FINE PER UN 38ENNE DI BRESCIA

La strada è rimasta a lungo bloccata affinché la polizia stradale effettuasse tutti i rilievi del caso. Altro terribile incidente in quel di Dello, in provincia di Brescia. Nella notte scorsa, poco prima dell’una, un ragazzo di 38 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato con la sua automobile, un’Alfa Romeo Giulietta, contro un’autocisterna. Il tragico scontro è avvenuto lungo via Tenente Colonnello G. Agosti, e le immagini di quanto accaduto mostrano tutta la drammaticità degli eventi. La vittima, Alex Tanzini, è rimasta incastrata sotto il posteriore del mezzo pesante, un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo alla stessa. L’intervento degli uomini del soccorso del 118 non hanno infatti potuto fare altro che constatare il decesso dell’automobilista. Il guidatore del tir, sottoposto in seguito ai controlli di alcol e droga, è risultato essere negativo. Ancora da ricostruire nei dettagli quanto accaduto.

