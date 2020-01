Incidenti stradali: 4 vittime e due feriti gravi/ Scontro fra pullman e auto a Foggia

Sono diversi gli incidenti stradali, purtroppo mortali, che si sono verificati nelle scorse ore. L’ultimo, attorno alle ore 20:30 di ieri, in quel delle Marche, località Sant’Elpidio a Mare. Una donna stava attraversando la strada lungo la provinciale Cascinare, quando una ragazza alla guida della sua auto l’ha investita, per cause ancora da accertare. L’investimento è avvenuto in una zona priva di illuminazione, e non è da escludere che l’automobilista non abbia visto il pedone. Fatto sta che l’impatto è stato violentissimo, e i soccorsi, giunti sul luogo incriminato pochi minuti dopo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, morta praticamente sul colpo a causa dei gravi traumi subiti. Altro incidente mortale nel Foggiano, in contrada Giardinetto. Alle ore 17:30 di ieri sera un’auto e un pullman delle Ferrovie del Gargano si sono scontrati sulla statale 90. Ad avere la peggio, il mezzo “leggero”, rimasto incastrato fra il bus e la cancellata di un’abitazione.

INCIDENTI STRADALI: UNA VITTIMA E DUE FERITI GRAVI NEL SANNIO

All’interno dell’auto vi erano due persone, entrambe morte dopo il terribile scontro, mentre fra i passeggeri del pullman non vi è stato nessun ferito, anche se l’autista del bus di linea ha avuto bisogno di soccorso perchè visibilmente in stato di choc. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere contorto della loro auto. Infine, un ultimo incidente mortale avvenuto in provincia di Benevento, sulla Strada Statale 90 bis, tra Capodimonte e Ponte Valentino. Uno scontro frontale fra un’Alfa Romeo Mito e una Nissan Micra che ha provocato il decesso di una donna anziana di 74 anni, e nel contempo, tre feriti. La prima è morta sul colpo, mentre gli altri sono stati ricoverati presso gli ospedali locali Rummo e Fatabenefratelli, e due di loro sono in condizioni molto gravi. La donna deceduta era a bordo della Micra assieme al marito, quando si è scontrata con la Mito, su cui viaggiavano i tre feriti di cui sopra. Il corpo della vittima è stato trasferito all’obitorio in attesa dell’autopsia di rito.

