Incidenti stradali, 49enne morto a Firenze/ Altre due vittime a Paullo e Catania

Sono diversi gli incidenti stradali verificatisi nelle scorse ore in Italia, e ancora una volta, molti di essi hanno avuto un epilogo tragico. Il più “fresco” è accaduto ieri pomeriggio, poco dopo le ore 16:00, non troppo lontano da Cremona, nel Paullese. Fra le località di Dovera e Spino, una persona ha perso la vita, un uomo anziano la cui identità non è stata ancora resa nota. In base alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, si sarebbe verificato uno scontro fra due auto, una Ford Fiesta e una Fiat Panda, entrambe procedenti nella stessa direzione. Una delle due ha urtato violentemente l’altra, un impatto violentissimo che ha causato appunto un morto, mentre l’altro conducente coinvolto è rimasto fortunatamente solo ferito. Sul posto gli uomini del 118, i vigili del fuoco, e i carabinieri, ma per l’anziano non vi è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimarlo del personale sanitario. Altro incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 27 gennaio, sull’autostrada Firenze-Siena, all’altezza di Impruneta.

INCIDENTI STRADALI: DUE MORTI A CATANIA E NEL PAULLESE

Anche in questo caso sono stati coinvolti due veicoli, e uno dei due si è ribaltato, provocando la morte del suo occupante, un 49enne deceduto sul posto. Solamente ferito l’altro automobilista rimasto coinvolto nello scontro. L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione, tornata alla normalità solo dopo qualche ora. Infine da segnalare un’ultima vittima della strada avvenuta di preciso in Sicilia, l’ungo l’autostrada A18 “Diramazione di Catania”. A morire, in questo caso, un uomo a bordo di una motocicletta, che ha perso il controllo del proprio mezzo, per poi terminare la propria corsa impazzita contro le barriere. Lo scontro non ha lasciato scampo al poveretto, che sembra abbia fatto tutto da solo, anche se sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

