Incidenti stradali: 22enne morta a Piacenza/ Travolta da un’auto: muore anche il cane

Torna il nostro spazio quotidiano con gli incidenti stradali più gravi verificatisi in Italia nelle ultime ore. Il più fresco, e probabilmente anche il più crudele, è quello che ci giunge dalla provincia di Piacenza, dove ha perso la vita una ragazza di soli 22 anni. La vittima si chiamava Valentina Zaia, e attorno alle ore 21:00 di ieri sera stava percorrendo l’autostrada A21, non troppo distante dal casello di Caorso. Non si sa bene per quale motivo, fatto sta che la giovane ha perso il controllo del proprio mezzo, una Peugeot, schiantandosi contro lo spartitraffico. Dopo il violento urto, l’auto è rimbalzata nella carreggiata dove è stata poi falciata da un altro automobilista che stava passando in quegli istanti e che non ha potuto fare nulla per evitarla. Nell’urto, la 22enne è stata sbalzata fuori dall’auto, a circa cinque metri di distanza, e quando i soccorritori sono giunti sul luogo incriminato l’hanno trovata in condizioni disperate.

INCIDENTI STRADALI: UNA VITTIMA ANCHE IN PROVINCIA DI NAPOLI

Sono quindi scattate le manovre di rianimazione, ma dopo mezz’ora i sanitari hanno dovuto gettare la spugna. Nel tragico incidente ha perso la vita anche il cane della giovane, che come la sua padrona, è stato sbalzato fuori dall’auto. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto, e al momento non escludono che la giovane sia scesa dall’auto per cercare aiuto dopo il primo impatto, anche se l’esatta dinamica andrà ancora chiarita. Illeso l’automobilista che si è scontrato con la Peugeot. Un altro incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri in provincia di Napoli, a Poggiomarino. Uno scooter e un’auto si sono scontrate, e il conducente del mezzo a due ruote è morto sul colpo. La vittima si chiamava Fedele Formisano, 45enne di San Valentino Torio, nonché infermiere del 118. Lo scontro si è verificato sul ponte di via Ceraso: l’uomo lascia la moglie e due figli.

