Incidenti stradali: 70enne morta a Cernusco sul Naviglio/ Scontro tram-auto a Milano

Sono tanti gli incidenti stradali che si sono verificati in Italia fra oggi e ieri. Uno dei più gravi è avvenuto in provincia di Milano, precisamente nella nota località di Cernusco sul Naviglio. Ieri mattina, sabato 25 gennaio, una donna di 70 anni ha perso la vita a causa di un incidente e di un successivo malore. Lo schianto, come riferiscono i colleghi di Today, è avvenuto pochi minuti dopo le 9:00 di mattina, in quel di via don Sturzo. L’episodio ha avuto una dinamica particolare come riferito dall’Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, in quanto pare che la donna stesse effettuando una manovra nel cortile di uno stabile, quando ha urtato un ostacolo non meglio definito. Solo dopo si è scoperto che la conducente fosse in arresto cardiocircolatorio, e gli uomini del 118, accorsi nel frattempo sul posto, hanno trovato la 70enne già in condizioni disperate, per poi trasportala in codice rosso presso l’ospedale locale. Subito dopo l’arrivo alla struttura di Cernusco, la donna è morta.

INCIDENTI STRADALI: SCONTRO FRA TRAM E AUTO IN CENTRO A MILANO

Altro incidente avvenuto ieri in Lombardia, precisamente a Milano. All’incrocio fra via Bramante e via Paolo Sarpi, un’automobile e un tram si sono scontrati nel pomeriggio di ieri, sabato 25 gennaio, poco prima delle ore 14:00. Immediato l’arrivo sul posto degli uomini della polizia municipale, nonché dei tecnici dell’azienda di trasporti, e di due ambulanze. Non è ben chiaro cosa sia successo, ma si sa solo che l’automobile si trovava dietro al tram quando ha tamponato il mezzo pubblico. Alla guida dell’auto vi era una signora anziana di 73 anni, che è stata trasportata per tutte le cure del caso presso il vicino ospedale Fatebenefratelli: era in codice verde e non è assolutamente in pericolo di vita. La linea del tram è stata invece interrotta per più di un’ora, e solo attorno alle 15:30 i mezzi delle linee 12 e 14 hanno potuto riprendere la propria corsa.

