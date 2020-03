Incidenti stradali: 57enne investito a Cesano Boscone/ Una vittima anche a Teramo

Nonostante i divieti continuano ad essere numerosi gli incidenti stradali con esito mortale, che dobbiamo segnalarvi. L’ultimo ci giunge dalla provincia di Milano, precisamente dalla località di Cesano Boscone. Un’auto con a bordo tre giovani di 19 anni, ha investito un uomo di 57 anni, uccidendolo. L’episodio si è verificato attorno alle ore 17:30 di ieri, sabato 14 marzo, mentre i tre si trovavano a bordo di una Fiat modello Punto, e stavano viaggiando in direzione Milano sulla Statale Vigevanese (località Soria). Il ragazzo alla guida ha perso il controllo del proprio mezzo, investendo un 57enne che risiedeva in una cascina vicino alla strada dove è avvenuto il terribile impatto. Pochi minuti dopo l’accaduto sono giunti sul luogo segnalato gli uomini del soccorso, ma nonostante i tentativi di rianimare l’uomo, questi era già morto a seguito delle gravissime ferite riportate. Illesi invece i tre 19enni sull’auto, che tra l’altro ha anche preso fuoco dopo lo scontro.

INCIDENTI STRADALI: 52ENNE MORTO A TERAMO, UN MALORE?

In base al racconto del trio, sarebbe rimasta coinvolta anche un’altra auto, una Fiat Panda che avrebbe effettuato un sorpasso pericoloso, mandando fuori strada la Punto, anche se la dinamica resta ancora al vaglio degli inquirenti. Il trio dovrà inoltre chiarire come mai si trovava in auto, e in strada, nonostante il divieto vigente: non è comunque da escludere che stesse andando a lavorare, e sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine. Altro incidente mortale avvenuto nella serata di ieri nei pressi di Teramo: un uomo di 52 anni è deceduto dopo che con la sua auto è finito fuori strada, terminando la propria corsa impazzita contro un albero. Lo scontro si è verificato attorno alle 21:30 lungo la SP48 di Bosco Martese, località Corvacchiano di Torricella Sicura. Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo possa aver accusato un malore alla guida, finendo poi fuori strada.

