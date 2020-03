Incidenti stradali: due donne morte a Bari/ Sull’A1 deceduto un operaio 33enne

Diminuiscono gli incidenti stradali in Italia per via delle misure restrittive per contenere il coronavirus, ma anche per oggi dobbiamo segnalarvi delle vittime. L’episodio più grave ci giunge senza dubbio dalla Puglia, precisamente dal comune di Castellana Grotte, in provincia di Bari. Due donne hanno perso la vita dopo che con la loro auto hanno impattato in maniera violentissima contro un mezzo pesante. Come riferiscono i colleghi di Vivi La Strada, le due vittime avevano 68 e 61 anni, rimaste entrambe incastrate in una Dacia modello Sandero. L’episodio si è verificato sulla strada che collega Castellana Grotte a Monopoli, a circa 5 chilometri di distanza dalla città delle Grotte, e per le due donne non vi è stato nulla da fare: una volta che sono giunti i soccorsi stradali sul luogo incriminato, erano già morte. Illeso invece il guidatore del mezzo pesante, mentre è ancora da ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

INCIDENTI STRADALI: OPERAIO 33ENNE MORTO SULL’A1

Altro incidente mortale avvenuto nella giornata di ieri sull’autostrada del Sole, fra Colleferro e Anagni, in direzione sud. In questo caso, a morire, un ragazzo di soli 33 anni, un operaio originario della Campania. Non è ben chiaro cosa sia accaduto, fatto sta che in base alle ricostruzioni dei quotidiani locali, pare che la vittima fosse a bordo di un furgone, finito per cause ancora da accertare fuori strada. Il ragazzo avrebbe fatto tutto da solo, non coinvolgendo alcun altro mezzo, e sarebbe morto sul colpo: all’arrivo dei soccorsi, infatti, non vi era giù più nulla da fare. Infine, da segnalare un ultimo incidente, fortunatamente senza vittime, avvenuto ad Agrigento, in via Unità d’Italia nei pressi di San Giusippuzzu. Due persone a bordo di altrettanti scooter, si sono scontrate, ferendosi in maniera grave: i due non sono in pericolo di vita ma sono stati portati presso l’ospedale locale.

