Incidenti stradali: camionista morto sull’autostrada A4/ Fratelli investiti a Bernate

Due gli incidenti stradali più gravi delle ultime ore che vogliamo segnalarvi. Il primo ha avuto purtroppo un esito mortale, e si è verificato nel pomeriggio di ieri, martedì 10 marzo, lungo l’autostrada A4 fra Torino e Milano, in direzione del capoluogo lombardo. All’altezza del comune di Santhià, in provincia di Vercelli (Piemonte), due camion sono venuti violentemente a contatto. Subito dopo l’impatto, uno dei due mezzi ha preso fuoco, e purtroppo il guidatore è rimasto intrappolato fra le fiamme, non riuscendo a fuggire dall’abitacolo. Immediato l’intervento del soccorso stradale nonché degli uomini del 118 e dei vigili del fuoco, ma quando sono giunti sul luogo dell’incidente non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’autista. Si è invece salvato l’altro guidatore, che è rimasto pressochè illeso. La viabilità nel tratto interessata è risultata essere compromessa per diverse ore.

INCIDENTI STRADALI: 65ENNE E 74ENNE INVESTITI DA AUTO

Un altro incidente si è invece verificato in provincia di Milano, in località Bernate Ticino. Due fratelli di anni 65 e 74, sono stati investiti da un’automobile in quel di via Roma, all’altezza del civico numero 60. Come riferiscono i colleghi di Fanpage, entrambi hanno riportato delle gravi ferite, e sul posto sono giunti tre ambulanze e l’elisoccorso. Dei due, ad avere la peggio è stato il 65enne, che è risultato essere incosciente all’arrivo dei medici, e che è stato trasferito con l’elicottero presso l’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni vengono giudicate gravi, così come quello del fratello 74enne, trasportato in ambulanza sempre al Niguarda in codice rosso. Questi è comunque rimasto sempre cosciente. L’automobilista che ha investito i due fratelli è stato successivamente fermato dai carabinieri, ed ora si trova sotto custodia in attesa di ulteriori decisioni. L’uomo si è fermato a prestare soccorso ed ha ammesso di non aver visto le due sagome.

