Incidenti stradali, coppia morta ad Aprilia/ Un 66enne deceduto a Bologna

Nuovi incidenti stradali nelle scorse ore in Italia, molti dei quali, purtroppo, mortali. Uno dei più tragici ci giunge senza dubbio dalla regione Lazio, precisamente fra le località Ardea e Aprilia. Come riferiscono i colleghi di Fanpage, in via La Cogna due persone sono state investite da un’auto, un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alle due vittime. A morire è stata una coppia di coniugi anziani, che è deceduta pressoché sul colpo. Pochi minuti dopo si sono fiondati sul luogo dell’investimento i sanitari del 118, ma nonostante disperati tentativi, per marito e moglie non vi è stato nulla da fare. Ancora da chiarire cosa sia accaduto nel dettaglio, e non è ben chiaro quindi se le due vittime stessero attraversando la strada al momento dello scontro, o se invece fossero lungo il bordo della stessa.

INCIDENTI STRADALI: UNA VITTIMA ANCHE A BOLOGNA, UN 66ENNE

Inoltre, non è neanche chiaro se il guidatore abbia investito i due poveretti per una distrazione, per un guasto tecnico o magari per una malore. Non è da escludere anche un investimento a causa della scarsa illuminazione della via. In queste ore il conducente verrà sottoposto a tutti i test di rito per escludere ipotesi come l’alcol o la droga, esami di routine a cui si sottopongono tutti gli automobilisti ogni qual volta si verifica un incidente stradale. Un’altra vittima a Lovoleto, in provincia di Bologna, precisamente fra il comune di Castel Maggiore e il confine con Granarolo e Minerbio. In questo caso a perdere la vita è stato un uomo di 66 anni, che nella giornata di ieri, mentre percorreva la Porrettana, ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo fuori strada. La vittima è stata soccorsa in condizioni disperate e trasportata all’ospedale più vicino con l’elicottero, ma anche per lui non vi è stato nulla da fare.

