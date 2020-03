Incidenti stradali: morti due giovani centauri/ Un 35enne di Leini e un 23enne umbro

Due gravissimi incidenti stradali sono avvenuti nella giornata di ieri, mercoledì 11 marzo. Il primo ci giunge da Leini, in provincia di Torino, dove un motociclista di 34 anni ha perso la vita. La vittima si chiamava Stefano Bianco, ed era un ragazzo ben noto nell’ambiente in quanto in passato ha preso parte al motomondiale e al campionato Superbike. Stava percorrendo via Torino poco prima delle ore 15:00 in sella alla sua Honda CBR600, quando si è scontrato con un camion. In base ad una prima ricostruzione, riportata dai colleghi dell’edizione online de La Stampa, il mezzo stava arrivando da Mappano in direzione Leini, e svoltando a sinistra non ha dato la precedenza alla moto che arrivava appunto dalla direzione opposta. L’impatto è stato devastante, e dopo essersi scontrato con l’autocarro, Stefano è finito addosso ad una Fiat Panda che arrivava dietro il camion. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando sono giunti sul luogo incriminato, questi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

INCIDENTI STRADALI: UN 23ENNE FINISCE CONTRO UN BUS AD AMELIA

Una grande carriera quella di Stefano Bianco, capace di debuttare nel motomondiale a Philip Island a soli 15 anni, all’epoca il più giovane esordiente della storia, record poi battuto due anni più tardi da Jorge Lorenzo. Nel 2002 ha corso interamente il motomondiale classe 125, e come migliori piazzamenti ha ottenuto un settimo posto in Francia e in Catalogna. Nel 2007, invece, ha corso una stagione in Aprilia al fianco di Andrea Iannone, attuale pilota di MotoGp. Un’altra vittima ad Amelia, in provincia di Terni, in Umbria. Anche in questo caso a morire è stato un giovane centauro, un ragazzo di soli 23 anni che si è scontrato con un autobus. Il giovane, originario di Narni, ha impattato contro il mezzo pesante per cause ancora da accertare, uno scontro violentissimo che non ha lasciato scampo allo stesso. Sono stati infatti inutili i tentativi di soccorso, quando giunti sul posto, il giovane era già senza vita.

