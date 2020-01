Incidenti stradali: un 30enne morto a Urbania/ Una vittima anche a Isernia

Ancora incidenti stradali, ancora morti. Il più grave ci giunge senza dubbio da Urbania, in provincia di Pesaro e Urbino (Marche), dove un ragazzo di 30 anni ha perso la vita. Attorno alle ore 18:00 di ieri sera, il giovane stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro alla Imab, mobilificio di Fermignano, quando si è scontrato con un furgone. L’impatto frontale fra la sua Mercedes e un Ducato Fiat non ha lasciato scampo al 30enne, che è morto praticamente sul colpo. Una volta allertati i soccorsi, gli uomini del 118 hanno tentato disperatamente di rianimare il 30enne, ma non vi è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate. Ferito invece lievemente l’autista del furgone, nonché il conducente di un’altra vettura che è rimasta coinvolta nella carambola. Un’assurda beffa del destino ha voluto che fra i primi a recarsi sul luogo dell’incidente vi fosse anche un agente di polizia, padre della vittima: una scena straziante.

SCIA DI INCIDENTI STRADALI IN ITALIA: UNA VITTIMA ANCHE A ISERNIA

Un’altra vittima in Molise, precisamente a Isernia. Anche in questo uno scontro fra un’automobile, una Ford Focus, e un furgoncino, un Fiat Doblò. Attorno alle ore 15:30 di ieri pomeriggio, l’impatto frontale sulla strada statale 85, nei pressi della Dr. Group di Macchia di Isernia. A perdere la vita, un uomo di 74 anni, tale Fausto Valeri, alla guida del furgoncino. Soccorso in condizioni disperate, il guidatore ha poi perso la vita mentre i sanitari lo stavano trasportando in codice rosso presso l’ospedale Veneziale. Con lui vi era un uomo di 43 anni sul lato passeggeri, ferito gravemente e ricoverato presso l’ospedale locale, assieme alle tre persone a bordo della Focus, una donna di 45 anni, un uomo di 43, e una ragazza di 33. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro, che è stato violentissimo, visto che la Focus, agli occhi dei soccorritori, è apparsa come un cumulo di lamiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA