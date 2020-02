Incidenti stradali: un morto sulla Flaminia/ Tre vittime in poche ore a Decimomannu

Dobbiamo purtroppo segnalare nuovi incidenti stradali, di cui alcuni mortali. Quello più recente ci giunge da Roma, precisamente dalla località Prima Porta, dove un uomo ha perso la vita. Come riferito nelle scorse ore dai colleghi di Romatoday, l’incidente è avvenuto sulla nota via Flaminia, con l’automobilista poi deceduto che ha fatto tutto da solo. A bordo della sua auto, infatti, è uscito di strada, per poi morire praticamente sul colpo. Non è ben chiaro cosa sia accaduto, e sul posto si sono recati gli uomini della polizia stradale nonché del personale Anas, sia per ripristinare il tratto di strada incriminato, sia per effettuare tutti i rilievi del caso. L’incidente è avvenuto in direzione Terni lungo la strada statale 3, al chilometro 12, e l’intervento tempestivo degli uomini del 118 non è purtroppo bastato a salvare la vita al poveretto, morto praticamente sul colpo. La strada è rimasta chiusa in direzione Terni per diverse opere, prima che il normale traffico è stato ripristinato.

INCIDENTI STRADALI: DUE VITTIME A DECIMOMANNU

Due vittime anche in un terribile incidente avvenuto nella giornata di ieri a Decimomannu, nota località della Sardegna dove si trova l’aeroporto militare. Nel pomeriggio di ieri due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada statale 130, causando la morte di Antonello Matta, 65enne originario di Pula, deceduto a seguito di un arresto cardiaco. Il 72enne di Quartu, Marco Locci, era stato trasportato in condizioni disperate presso il policlinico di Monserrato, morendo poi nella serata di ieri. Entrambi erano a bordo di una Ford Fiesta che si è scontratasi contro un’Audi che sopraggiungeva in direzione opposta. Il conducente di quest’ultima è invece rimasto leggermente ferito. Quasi in contemporanea si è verificato un altro incidente mortale sempre a Decimomannu lungo la 196, che ha causato la morte di un 59enne di Oristono,ferendo in maniera gravissima un ragazzo di 22 anni.

