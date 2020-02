Incidenti stradali: una vittima sulla Salaria/ Grave un 22enne nel piacentino

Lunga scia di incidenti stradali avvenuti nelle scorse ore in Italia. Purtroppo si sono verificati anche oggi dei morti, a cominciare da una vittima in provincia di Rieti. Come riferito da numerosi organi di informazione online, lo scontro mortale è avvenuto precisamente in località Nerola, lungo la via Salaria, all’altezza del chilometro 48.300. Due i veicoli che sarebbero venuti a contatto, e ad aver la peggio sarebbe stato il conducente di una delle due auto, che è morto praticamente sul colpo. L’altro è invece rimasto fortunatamente solo ferito. La strada statale 4 Salaria è rimasta chiusa per qualche ora in entrambe le direzioni, per favorire l’intervento dei mezzi di soccorso. Sul posto si sono recati immediatamente gli uomini del 118, nonché quelli della polizia stradale e il personale dell’Anas, ma per l’uomo alla guida di una delle due auto non vi era ormai più nulla da fare.

INCIDENTI STRADALI: 22ENNE GRAVISSIMO A PIACENZA

Terribile schianto avvenuto anche in provincia di Piacenza, in località Mottaziana, dove un 22enne si trova in gravissime condizioni. Come riferito dai colleghi di Today, l’incidente è avvenuto lungo la strada Provinciale 11 nella tarda serata di ieri, martedì 18 febbraio, ed ha coinvolto un’auto di grossa cilindrata, una Bmw, guidata appunto da un ragazzo di 22 anni. Questi ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada, anche se non è ben chiaro per quale motivo. Non è da escludere che lo stesso fosse distratto, o magari un colpo di sonno, o ancora, un malore o un guasto tecnico. Con il giovane vi era anche una ragazza di 27 anni, ma ad avere la peggio è stato proprio il guidatore che è stato soccorso in gravi condizioni dal personale medico giunto sul luogo incriminato, e che si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale di Piacenza. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco di Castel San Giovanni in quanto dall’auto usciva del fumo, molto probabilmente dal motore a causa dello scontro violento. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con esattezza l’accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA