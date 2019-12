Incidenti stradali: un ragazzo morto nel reggino/ Deceduto anche un 78enne a Perugia

Nelle scorse ore si sono verificati una serie di incidenti stradali in Italia, fra cui alcuni purtroppo mortali. Uno dei più gravi è quello che è avvenuto in Calabria, in provincia di Reggio, precisamente nella piana di Gioia Tauro. A morire un giovane di neanche trent’anni. Durante la notte scorsa il ragazzo stava rientrando a casa dopo una serata passata con amici nei locali della zona, ma nella sua abitazione non c’è mai arrivato. Di lui si sono infatti perse le tracce dopo che lo stesso ha salutato gli amici, e dopo ore di ricerche la sua auto è stata ritrovata a seguito della segnalazione di un camionista, che ha notato appunto un mezzo in un canalone. Un impatto violentissimo che purtroppo è costato la vita al giovane guidatore: quando è stato rinvenuto alle otto di mattina, quindi molte ore dopo lo scontro, il ragazzo era ancora vivo, per poi spirare poco dopo il suo arrivo in ospedale. Incidente mortale anche a Perugia, precisamente a Todi.

INCIDENTI STRADALI, UNA VITTIMA A PERUGIA, MAXI TAMPONAMENTO SUL GRA

A morire, in quel della frazione di Pontenaia, un uomo anziano di 78 anni, deceduto dopo lo scontro con un’altra auto, in cui è rimasto ferito (non è in pericolo di vita), un secondo guidatore. Infine segnaliamo un incidente sul GRA, il Grande Raccordo Anulare di Roma, fortunatamente senza alcuna vittima. L’episodio si è verificato, come riferisce RomaToday, all’altezza dell’uscita 3 della via Cassia, presso la carreggiata interna. Un maxi tamponamento che ha coinvolto ben quattro diverse autovetture, e una del gruppo ha terminato la propria corsa impazzita ribaltata. Un’automobilista dei quattro è rimasto ferito, e una volta soccorso è stato trasporto dall’ambulanza del 118 presso l’ospedale più vicino. Il tratto del GRA è rimasto parzialmente bloccato, con l’Anas e la polizia stradale che hanno deviato il traffico sulla sola corsia di sorpasso, con conseguenti disagi per gli automobilisti. Fortunatamente, come detto sopra, nessuna è deceduto nello scontro.

