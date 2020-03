Incidenti stradali, una vittima in provincia di Modena/ 23enne morto a Latina

Come ogni giorno sono diversi gli incidenti stradali mortali avvenuti sul suolo italiano. L’ultimo è di questa mattina, attorno alle ore 7:40. Lungo la strada provinciale 16 in località Colombardo di Formigine, provincia di Modena (Emilia Romagna), un uomo è morto dopo essere finito fuori strada con la propria vettura. Non è ben chiaro cosa sia accaduto fatto sta che il mezzo è stato rinvenuto dagli uomini del soccorso, ribaltato a bordo strada, e non è da escludere che il guidatore abbia avuto un malore, o magari, sia stato distratto, o ancora, abbia subito un colpo di sonno, o infine, la sua auto abbia riportato un guasto. Tutte ipotesi che verranno confermate o smentite dalle forze dell’ordine, al lavoro per ricostruzione con esattezza la dinamica dell’incidente. Per la vittima, purtroppo, non vi è stato nulla da fare: all’arrivo degli uomini del 118 era già morto. Un altro incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri in provincia di Palermo.

INCIDENTI STRADALI: MORTO UN 23ENNE A LATINA

Lungo la provinciale Partinico-Montelepre, una Fiat Panda e una Mini sono venute a contatto, e il bilancio è di sette persone ferite. Polizia, vigili del fuoco, carabinieri e tre autoambulanze, sono dovute intervenire sul luogo dello schianto per soccorrere le persone coinvolte, e nel contempo, rimettere in sesto la strada. Fortunatamente nessuno del gruppo è rimasto ferito in maniera grave, e tutti sono stati medicati presso il pronto soccorso locale. Infine, da segnalare un drammatico incidente avvenuto nella serata di venerdì 6 marzo, ma reso noto solamente nelle scorse ore, in quel di Latina. A perdere la vita un ragazzo di soli 23 anni, tale Alessandro Paulotto, dopo uno schianto a lato della carreggiata lungo via Nascosa. Il guidatore è rimasto ferito in maniera grave e si trova al momento ricoverato presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Morto sul colpo invece il giovane di cui sopra, nonostante tentativi disperati dei soccorsi. Il ragazzo alla guida è risultato positivo all’alcol test ed è ora accusato di omicidio stradale.

