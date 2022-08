Incinta con kit fai da te comprato online a 30 euro/ “Sempre voluto essere mamma”

Bailey Ennis è rimasta incinta con un kit fai da te comprato online a 30 euro. La ventiquattrenne, come raccontato al Sun, desiderava essere mamma da diverso tempo, ma essendo omosessuale e non avendo una compagna con cui avviare l’inseminazione artificiale ha deciso di ricorrere a dei mezzi alternativi. Non con l’aiuto della scienza, bensì con quello di Internet. La giovane, infatti, ha acquistato il necessario su un sito di donatori di sperma, dove ha potuto anche scegliere quello che preferiva.

“Ho trovato una persona che aveva una buona cartella clinica ed era già stato un donatore per due coppie Lgbtq. Ci siamo scambiati dei WhatsApp e ci siamo incontrati per un caffè prima di concordare il tutto”, ha affermato. È stato proprio il misterioso uomo a darle ciò che serviva per rimanere incinta e a spiegarle cosa dovesse fare. L’inseminazione ha dato esito positivo al primo tentativo. “È stato davvero facile. Non c’è stato alcun imbarazzo”.

Incinta con kit fai da te comprato online a 30 euro: è nato così Lorenzo

Il piccolo Lorenzo è nato dunque il 2 luglio scorso dopo che la mamma era rimasta incinta con un kit fai da te comprato online a soli 30 euro. Una cifra molto distante da quelle spese dalle coppie che ricorrono all’inseminazione artificiale per avere un bambino. È anche per questo motivo che il caso, come riportato dal Sun, ha creato non poco scalpore.

Il risultato in entrambi i casi è stato infatti lo stesso, con la differenza che Bailey Ennis non ha potuto ricevere assistenza sanitaria né tutela legale. Per fortuna nessuna delle due le sono state necessarie. Il papà biologico del bambino, infatti, non intende rivendicare diritti. Anche se volesse, inoltre, la ventiquattrenne ha ammesso che sarebbe contenta se suo figlio e l’uomo si conoscessero. “È da quando sono adolescente che desidero diventare mamma”, ha concluso la donna, sottolineando che adesso non pensa a nient’altro che al bene del suo bimbo.

