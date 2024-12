Independence Day, film su Italia 1 diretto da Roland Emmerich

Martedì 31 dicembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film di fantascienza del 1996 dal titolo Independence Day. La pellicola è diretta dal cineasta di successo Roland Emmerich, noto per avere curato le riprese di diversi progetti cinematografici campioni d’incasso, tra cui The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo e 2012.

Le musiche del film Independence Day hanno, invece, la firma del compositore David Arnold, autore delle colonne sonore di lungometraggi quali Stargate (1994), Casino Royale (2006) e Le cronache di Narnia – Il viaggio del veliero (2010). Il protagonista è interpretato dall’attore statunitense Will Smith, diventato famoso negli anni ’90 grazie alla sua partecipazione alla sitcom di successo Willy, il principe di Bel-Air (1990-1996).

Lorena Dini, chi è la fidanzata di Diodato/ Il colpo di fulmine dopo l'amore con Levante

Al suo fianco l’attore Jeff Goldblum, noto per il personaggio di Ian Malcolm nel franchise di Jurassic Park, e l’attore Bill Pullman, che prenderà parte anche al sequel Independence Day – Rigenerazione (2016). Nel cast del film Independence Day anche: Randy Quaid, Mary McDonnell, Judd Hirsch, Robert Loggia, Margaret Colin, James Rebhorn, Harvey Fierstein e Adam Baldwin.

El Ma, chi è?/ Da X Factor a Capodanno in musica 2024: "Sogno di diventare un popstar"

La trama del film Independence Day: l’arrivo degli alieni, ma non sono buoni come E.T.

Independence Day si apre il 2 luglio 1996, quando una navicella aliena di dimensioni enormi entra nell’orbita del nostro pianeta. Al suo interno l’astronave custodisce altri mezzi più piccoli che si posizionano ognuno su ciascuna della città più importanti della superficie terrestre. Il tecnico satellitare del MIT David Levinson (Jeff Goldblum) riesce a decodificare il segnale trasmesso, scoprendo che si tratta di una sorta di conto alla rovescia per coordinare un terribile attacco ai terrestri. Aiutato dalla sua ex moglie, Constance Spano, responsabile delle comunicazioni per la Casa Bianca, e da suo padre Julius, Levinson riesce a raggiungere il presidente Thomas J. Whitmore (Bill Pullman) e ad avvertirlo di quanto sta per accadere.

Perché Riccardo Fogli ha lasciato i Pooh?/ Rottura per volere di Patty Pravo

Quest’ultimo decide, quindi, di evacuare tutte le città più importanti degli Stati Uniti, ma purtroppo è troppo tardi, e gli alieni iniziano a colpire la popolazione con i loro raggi laser, mietendo milioni di vittime. Un piccolo gruppo di persone, che comprende il presidente e la famiglia Levinson, riesce a fuggire a bordo di un Air Force One.

Il giorno seguente i maggiori capi di stato del mondo ordinano un contrattacco, senza riuscire però a colpire le astronavi a causa della presenza di un campo di forza.

Solo il capitano Steven Hiller (Will Smith) riesce ad attirare un alieno nel Grand Canyon, facendolo uscire dalla navicella e conducendolo nella famosa Area 51.

È arrivato il momento per gli umani di predisporre un nuovo piano d’attacco.