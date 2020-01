INDIANA JONES E IL TEMPO MALEDETTO, ITALIA 1/ Streaming video del film con H.Ford

Indiana Jones e il tempio maledetto è il secondo episodio di una saga cult con protagonista Harrison Ford e Steven Spielberg alla regia. Nonostante il primo film rimanga il più bello della saga, questo sequel, così come il terzo capitolo in onda in seconda serata, riesce a imporsi con grande personalità anche grazie alla presenza di una storia strutturata e con diversi protagonisti pronti ad entrare in scena. Il film ha un ritmo interessante, che lo eleva quando soprattutto ci avviciniamo all’epilogo. Su MyMovies leggiamo: “Seconda spettacolare e ironica avventura dell’archeologo più celebre del grande schermo”. Indiana Jones e il tempio maledetto va in scena su Italia 1 in prima serata, clicca qui per seguirlo in diretta streaming. Clicca qui per il trailer. (agg. di Matteo Fantozzi)

Info e orario

Indiana Jones e il tempio maledetto andrà in onda oggi, 3 gennaio, dalle ore 21.40 su Italia 1. Si tratta di un film del genere azione/commedia/avventura girato negli Stati Uniti nel 1984. Il film è stato diretto dal regista Steven Spielberg già direttore del primo capitolo della tetralogia Indiana Jones. Spielberg è uno dei registi più famosi di sempre. Gli interpreti sono Harrison Ford nei panni del professor Indiana Jones, Kate Capshaw che interpreta la modella Wilhelmina “Willie” Scott, il piccolo Jonathan Ke Quan nei panni di Short “Shorty” Round e Amrish Puri che interpreta Mola Ram. Ulteriori interpreti sono Roshan Seth, Philip Stone, Roy Chiao, Ric Young e David Yip. Il produttore George Lucas si fece aiutare per la redazione della sceneggiatura da Willard Huyck e Gloria Katz, profondi conoscitori della cultura indiana. Le musiche sono di John Williams, che aveva già curato il primo episodio.

Indiana Jones e il tempio maledetto, la trama del film

Indiana Jones e il tempio maledetto si apre nel bel mezzo della scena in cui Indiana Jones tratta con uno dei più temibili gangster cinesi, Lao Cheng, ad un certo punto capisce però di essere stato avvelenato così nel tentativo di prendere l’antidoto minaccia di morte Willi, la cantante del locale a Shangai in cui si trovano. Riuscito a scappare si imbarca insieme al piccolo Shortie e la donna che cantava nel locale su un aereo, ma ad un certo punto capisce che il pilota è un alleato del gangster infatti, i tre vengono lasciati precipitare sulle montagne indiane. Salvatisi dopo un atterraggio d fortuna, i sopravvissuti vengono accolti da una tribù indigena molto povera, il furto della loro pietra sacra aveva messo a rischio la loro salvezza a causa del culto Thug del rinato palazzo di Pankot, gli indigeni credono che Jones possa essere il loro salvatore. Messosi in viaggio Jones, Shortie e Willi raggiungono il tempio di Pankot, qui vengono accolti dal sultano giovanissimo che dice di non aver nulla a che fare con la miseria della tribù, durante la notte però tre vengono aggrediti e Jones riesce ad entrare nel tempio del male dove assiste ad un sacrificio umano per la Dea Khali. In questo luogo Jones scoprirà che i piccoli del villaggio vengono schiavizzati per recuperare dalle miniere le pietre sacre, si farà però scoprire e verrà drogato a tal punto da sacrificare la povera Willi, solo l’intervento di Shortie riporterà Jones alla normalità e i tre insieme ai bambini scapperanno dal tempio. Dopo una lotta rocambolesca con il proselita del culto, Jones riuscirà a riportare la pietra sacra al villaggio.

Il trailer di Indiana Jones e il tempio maledetto





© RIPRODUZIONE RISERVATA