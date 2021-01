Indossare due mascherine anti-covid?/ Anthony Fauci “Più strati e più ci si protegge”

“Proteggersi dal covid con due mascherine è meglio che farlo con una”. A dirlo non è stato proprio l’ultimo degli stolti, quanto il dottor Anthony Fauci, immunologo della Casa Bianca, sia con Trump quanto con Biden, facente parte della task force Usa anti-coronavirus. Durante una recente intervista televisiva il celeberrimo esperto ha appunto spiegato: “Se hai una protezione fisica con uno strato e ne metti un altro, ce lo dice il buonsenso che probabilmente la protezione sarà più efficace”.

Quindi ha ribadito: “Le mascherine sono coperture fisiche, e se a uno strato ne aggiungiamo un altro è questione anche solo di senso comune dire che probabilmente avremmo maggiore efficacia. D’altronde è questo il motivo per cui vediamo spesso persone con doppia mascherina”. Fauci ha poi in seguito ridimensionato le sue dichiarazioni, consigliando di attenersi a quanto stabilito dalle autorità, forse per evitare di creare troppi allarmismi, fatto sta che il consiglio ha fatto in breve tempo il giro del web e del mondo.

INDOSSARE DUE MASCHERINE ANTI-COVID: LA PRIMA QUELLA PIU’ FILTRANTE

Ovviamente quando si parla di prevenzione e sicurezza, più la si concretizza e meglio è. L’ideale sarebbe quindi circolare con una mascherina Ffp2, in gradi di filtrare l’aria più del 90%, ma come scrive GQ, prendendo ad esempio le dichiarazioni di cui sopra di Fauci, “la parola d’ordine potrebbe tranquillamente essere stratificare”. Del resto il principale vettore dell’infezione covid sono i famosi droplet, quelle micro goccioline di saliva che fuoriescono da naso e bocca e che possono essere respirate e quindi inalate da un’altra persona, per poi infettarsi. In questo caso, aumentando gli strati di protezione, si dovrebbe riuscire a respingere ancora meglio le gocce, e non a caso quasi tutte le mascherine in commercio sono caratterizzate da almeno due/tre stati di tessuto. Tra l’altro l’indossare due mascherine non è un comportamento così bizzarro, e molte volte vi sarà capitato di vederlo anche in televisione (pensate ad esempio agli inviati di Striscia la Notizia). In ogni caso gli esperti consigliano di indossare prima la mascherina più filtrante, che deve aderire completamente al viso, e quindi sopra quella meno filtrante come ulteriore protezione.



