Infelici e contenti/ Commedia italiana oggi lunedì 3 aprile su Rete 4

Infelici e contenti, film di Rete 4 diretto da Neri Parenti

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede per il pomeriggio di oggi, lunedì 3 aprile alle ore 16:45, la messa in onda del film Infelici e contenti. Si tratta di una pellicola italiana di genere commedia del 1992, prodotta dalla Cecchi Gori Group in collaborazione con Silvio Berlusconi Communication; la regia, invece, è stata affidata a Neri Parenti, il quale si è occupato anche della sceneggiatura in collaborazione con Rodolfo Sonego. Il montaggio è stato realizzato da Sergio Montanari, mentre le musiche della colonna sonora del film sono opera di Bruno Zambrini.

Nel cast principale della commedia Infelici e contenti spiccano gli interpreti Renato Pozzetto, Ezio Greggio, Marina Suma, Roberto Bisacco, Francesca D’Aloja e Yvonne Sciò, insieme ad Angelo Bernabucci. Questo film italiano, che ha una durata complessiva di 95 minuti, è stato girato interamente in Italia tra le località di Roma, Milano, Santa Margherita Ligure, Paraggi, Camogli, Santa Severa, Sanremo, Nettuno e Portofino.

Infelici e contenti, la trama del film

La trama della commedia Infelici e contenti, in onda oggi 3 aprile su Rete 4, vede protagonista Aldo, vittima di un terribile incidente stradale che gli ha cambiato completamente la vita, costringendolo a vivere su una sedia a rotelle. Per lui questa è una condizione difficile da accettare, anche perché è stato un campione di pallanuoto e precedentemente lavorava all’interno di una importante banca. La sua bellissima moglie, Alessandra, dopo tanti anni di privazioni, decide di partire per le vacanze di Ferragosto, e così Aldo accetta di buon grado di passare questo periodo in una casa di riposo gestita da suore e infermiere. Qui Aldo farà la conoscenza di Vittorio, che oltre ad essere cieco è anche un vero esperto per quanto riguarda il traffico di mercanzia contraffatta. Siccome ha in essere un importante affare, Vittorio riesce a convincere Aldo a seguirlo in un incredibile viaggio che porterà i due fino a Sanremo, nel tentativo di piazzare sul mercato dei Rolex falsi.

I due dovranno affrontare mille peripezie: si troveranno a fare i conti con due ragazze che cercano di fregarli e con una serie di personaggi alquanto discutibili. Quando sono ormai al verde, i due incontrano nel casinò la persona che tre anni prima aveva investito lo stesso Aldo, il quale si dimostra molto caritatevole con loro, fino a dargli un milione in fisches. Per uno strano scherzo del destino, dopo aver vinto al casinò saranno ospiti dello stesso Petrilli nella sua villa a Portofino, e quindi scopriranno che la moglie di Aldo, ossia Alessandra, da tempo lo stava tradendo proprio con la persona che gli ha distrutto la vita. Vittorio si accorge di tutto questo e cerca di far capire ad Alessandra quanto sia importante Aldo e come non meriti tutto questo. La donna, inizialmente, aveva immaginato di lasciare per sempre Aldo in quella casa di riposo, salvo poi ritornare sulla sua decisione.











