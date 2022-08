INFLAZIONE/ Ecco come risparmiare sull’acquisto di alimenti

Come si fa l’anno 2022 è stato un anno di rincari, ma anche di bonus. Dopo due anni di pandemia dove il governo ha tentato di aiutare le famiglie a far fronte alla mancanza di lavoro e album di materie prime che ha generato un boom dei prezzi dei generi alimentari superiori al 30% e che rischia di raddoppiare anche nei mesi invernali, trovare strategie di risparmio è diventata una necessità. Infatti come riferito dall’Istat, le famiglie italiane spendono in media 1241 in più rispetto all’anno precedente.

Risparmiare: prodotti surgelati

Ma partiamo proprio dagli alimenti, dal momento che un frigorifero pieno e un frigorifero vuoto consumano la stessa quantità di energia, l’unico modo per risparmiare davvero è tentare di riempirli nel modo migliore e subito e infatti possiamo optare per:

L’acquisto di generi alimentari freschi,

A km 0 magari acquistato attraverso dei gruppi di acquisto solidale,

immediatamente cucinati e surgelati attraverso l’utilizzo di contenitori specifici da freezer, oppure l’utilizzo di macchine per il sottovuoto.

Ridurre la quantità di cibo porzionandolo e conservandolo adeguatamente infatti oltre che a farti risparmiare denaro, ti aiuterà a risparmiare anche molto tempo.

I vantaggi dunque sono tre:

Sarà possibile risparmiare al momento dell’acquisto oltre al fatto di avere una garanzia sulla provenienza del prodotto che verrà acquistato da te senza aver inquinato troppo,

Sarà possibile cucinarlo una sola volta così da non dover sprecare nemmeno il gas,

Inoltre risparmierai anche molto tempo i mesi seguenti perché questo prodotto verrebbe lavorato, congelato e poi scongelato al momento del consumo.

Risparmiare: prodotti da frigorifero

Per quanto invece riguarda i prodotti da frigorifero che non è possibile surgelare e che andrebbero consumati freschi, il consiglio è quello di comprarne in minor quantità.

L’altra strategia è quella di pianificare il consumo degli alimenti attraverso un menu settimanale, così da misurare effettivamente la spesa settimanale e i giorni della settimana in cui il cibo potrebbe mantenersi in condizioni adeguata per poi essere consumato.











