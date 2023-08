Influencer danneggiano statua di Butti in villa a Varese/ Video choc: il collasso della scultura

Choc e indignazione a seguito delle immagini circolanti in queste ore sul web e i social e che mostrano alcuni influencer mentre danneggiano una statua dello scultore Enrico Butti presente in una lussuosa villa. La vicenda è segnalata in particolare dal sito Varesenews.it, visto che la dimora in questione è Villa Alceo, un Bed and breakfast di alto livello situato in via Sant’Elia a Viggiù. Ad affittarla sono state dei ragazzi tedeschi di età compresa fra i 25 e i 30 anni, fra cui un influencer da ben 1.5 milioni di follower su Instagram: stavano girando un video di fatto appesi alla statua di Butti quando questa è letteralmente collassata su se stessa sotto il peso dei ragazzi.

Bruno Galferini, gestore di Villa Alceo, ha commentato: «Quando ce ne siamo accorti era troppo tardi. I ragazzi non hanno rispettato il divieto di entrare nella fontana e sono stati ripresi dalle telecamere della video sorveglianza mentre due di loro si abbracciavano alla statua facendola cadere e distruggendola, mentre quattro loro compagni giravano video con i telefonini».

INFLUENCER DANNEGGIANO STATUA BUTTI A VARESE: DANNO DA 100MILA EURO

Il danno non è calcolabile ma secondo gli esperti potrebbe aggirarsi attorno ai 100mila euro, una cifra senza dubbio non indifferente e che dovrà ora essere compensata, per lo meno si spera, da parte degli influencer tedeschi che hanno danneggiato l’opera. La statua rappresenta un pezzo unico in pietra ed è alta circa un metro e 70 centimetri, attribuita allo sculture durante la sua fase giovanile.

Rappresenta inoltre un patrimonio della villa ma anche dell’intera comunità della località della provincia di Varese. Bruno Galferini, specifica ancora Varesenews.it, ha denunciato immediatamente l’episodio alla compagnia locale dei carabinieri, e spiega di voler rendere pubblici i nomi dei vandali, tutti chiaramente ripresi dalle telecamere di sicurezza della villa, video che trovate qui sotto. Per il momento preferisce comunque soprassedere sperando che sia possibile ottenere un risarcimento del danno.

