Influencer in fuga dal fisco assaltano Andorra/ Le tasse sui redditi sono solo il 10% del fatturato

Tra gli influencer e gli youtuber (ovvero coloro che, rispettivamente, lavorano con sponsorizzazioni e interazioni sui social e con video di varia natura sulla piattaforma YouTube) dilaga sempre di più la volontà di trasferirsi dalla loro residenza europea nel piccolo Principato di Andorra. Potrebbe sembrare un’idea per fare video in location più suggestive, immerse nelle montagne, ma in realtà si tratta solamente di una strategia per eludere il pagamento del fisco in patria, godendo della tassazione più agevolata che si possa trovare in Europa. Tuttavia, quello che è un vantaggio economico per gli influencer e gli youtuber, dall’altro lato crea anche un problema agli andorrani, che si trovano schiacciati da un mercato immobiliare che cresce a dismisura, con l’esito di valutare il trasferimento nella vicina Spagna.

Svezia pensa a schierare l'esercito contro i criminali/ Bande causano sempre più sparatorie e attacchi

Gli influencer in fuga dal fisco e gli effetti sul mercato immobiliare

Insomma, la tendenza di influencer e youtuber a trasferirsi nel Principato di Andorra starebbe piano piano modificando drasticamente il mercato immobiliare, con l’effetto di aumentare il costo degli immobili. La tendenza è stata, originariamente, lanciata dallo youtuber spagnolo 33enne El Rubius, che un paio e mezzo d’anni fa annunciò il suo imminente trasferimento, sostenendo che lo facesse per stare più vicino gli amici. Nella realtà, però, l’Irpef in Spagna pesa circa il 50%, mentre in Andorra è appena del 10%, ragione per cui El Rubius venne ricoperto dalle critiche.

Migranti: spuntano altri fondi tedeschi alle ONG/ Deputato Verdi Germania: "Italia deve fare la sua parte"

Dopo la sua esperienza, però, sono stati sempre di più gli youtuber e gli influencer che hanno deciso di seguire il suo esempio, con l’effetto che dal 2018 il costo degli immobili nel Principato di Andorra è cresciuto di circa il 30%. Sicuramente un’ottima notizia per gli immobiliari locali, ma che ha creato l’effetto collaterale di spingere i meno abbienti a trasferirsi in Spagna. Un vero e proprio problema che ha portato, recentemente, la politica locale a varare una legge per impedire, nei prossimi tre mesi, ai non residenti di acquistare case, in vista di un futuro decreto che introdurrà una nuova tessa a carico di influencer, youtuber e non residenti che cercano di acquistare un immobile.

LEGGI ANCHE:

Cher accusata del rapimento di suo figlio Elijah/ "Voleva allontanarlo dalla moglie"

© RIPRODUZIONE RISERVATA