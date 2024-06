Influencer Siu/ Mamma di Jonathan Maldonato e un’amica: “E’ innocente, ha mentito per proteggere lei”

La mamma di Jonathan Maldonato, marito dell’influencer Siu, ha parlato con i microfoni di Quarto Grado durante la puntata di ieri: “Ho visto Jonathan, è molto provato ed è molto preoccupato per la salute della moglie. Quando abbiamo saputo quello che era successo, gli abbiamo consigliato di andare subito a dare la versione esatta, sabato mattina lui si stava già dirigendo in questura per raccontare tutta la verità”. Perchè inizialmente ha mentito? “Ha mentito per proteggere lei – dice Maria Mercurio – e lo ha fatto anche per proteggere le bambine che erano presenti in casa, non ha valutato bene che non stava facendo una cosa non giusta. Io gli credo – aggiunge – non è mai stato bugiardo fin da quando era piccolo, è incapace di fare del male alle persone”.

E ancora: “Jonathan è sempre stato un ragazzo col sale in testa, che ragiona, paziente, affettuoso e premuroso. Secondo me è innamorato dell’influencer Siu, non so se lei è innamorata di lui. All’inizio sicuramente sì, stravedeva, poi non lo so se è cambiato qualcosa”.

INFLUENCER SIU, LA MAMMA DI JONATHAN: “VOGLIAMO LA VERITA’”

Poi aggiunge: “Noi vogliamo la verità ad ogni costo, confido molto nel lavoro che stanno facendo gli inquirenti e confido che lei stia bene e dica effettivamente come sono andate le cose. Io spero che lei quando si svegli possa dire la verità, lo spero con tutto il cuore”.

Quarto Grado ha anche intervistato due amiche dell’influencer Siu e del marito, che sembrano divise sulla vicenda: “L’intenzione sua non era di ammazzare – dice Indira, conoscente di Siu – secondo me è una cosa che è sfuggita di mano, quando hai sempre delle liti poi superi dei limiti, poi si arriva ad un certo punto che la situazione degrada. Secondo me lei ha detto che era caduta perchè pensava che la situazione non fosse così grave e poi magari voleva proteggere il marito, in maniera sbagliata. Lei mi ha detto che voleva lasciarlo ma aveva paura delle bambine”.

INFLUENCER SIU, LE AMICHE SI DIVIDONO SULLA VICENDA

“Lui la minacciava sulle bimbe – ha continuato – visto che lui aveva un lavoro stabile e lei noi. Non so di cosa fosse capace – aggiunge – ma non ha paura dei poliziotti. E’ sempre presente, una persona rompiscatole, a lui dava fastidio il fatto che lei si faceva vedere mentre lavorava”.

Un’altra amica, Patrizia, aggiunge: “Me lo ricordo come un ragazzo grande lavoratore, senza grilli per la testa, quando ha conosciuto Siu era molto contento, lui è molto innamorato di lei. Cosa è successo quel giorno? Non so se dentro casa loro hanno avuto una piccola discussione ma son sicuro che lui non c’entra niente e quando lei si sveglierà dirà la verità, secondo me hanno detto qualche bugia tutti e due a fin di bene per proteggere le bimbe, lui è stato contraddittorio ma non credo che le abbia fatto del male, piuttosto se ne andava. L’influencer Siu è una persona forse debole, probabilmente ha delle fragilità, magari anche un po’ di stress, ma so che è una persona buona e dirà la verità”.

