Influencer Siu, marito resta in carcere in attesa del braccialetto/ Il mistero del cappotto spostato

Storie Italiane torna sul caso dell’influencer Siu, per cui al momento vi è in carcere il marito, Jonathan Maldonato. Nelle ultime ore sono emerse diverse indiscrezioni e per fare chiarezza Olga Mascolo, inviata del talk Rai, ha spiegato: “Manca il braccialetto elettronico da fornire al marito di Siu, normalmente ci vogliono 48 ore in Italia, quindi potrebbe arrivare anche oggi. Lui in questo momento si trova in carcere per il divieto di avvicinamento. C’è stata la convalida del fermo ma con misure cautelari diverse, ovvero, l’obbligo di dimora e non la carcerazione”.

Sulle due bambine della coppia Olga Mascolo ha spiegato: “C’era il pericolo che andasse a casa dei nonni paterni dopo la scarcerazione ma è stata definita la curatrice delle bambine che sarà la mamma di Siu, che sarà curatrice anche della stessa influencer: mancava questo dettaglio che ieri è stato definito”. La Procura ha richiesto un reato di violenza assistita, quindi delle bimbe si sta occupando in questo momento il tribunale dei minori. “Non era possibile da quanto emerso che non venisse considerato il reato di violenza verso le bambine, anche se comunque l’indagine è in corso e tutto quanto verificato”.

CASO INFLUENCER SIU: “MANCA ANCORA ‘L’ARMA DEL DELITTO’…”

L’inviata di Storie Italiane parla di una giornata importante quella di oggi in quanto “Ci sarà un sopralluogo importantissimo: ci sarà la polizia scientifica, la squadra mobile e bisognerà capire se vi sono tracce che non sono state viste attraverso il luminol e altra strumentazione. Non si trova ancora “l’arma del delitto”, quell’oggetto con cui Siu si è procurata la ferita: quell’oggetto non si trova.

Particolare attenzione verso il retro della casa dell’influencer Siu dove c’è una rete che è molto facile da scavalcare, si può quindi facilmente entrare dal retro della casa. Fra le ipotesi vi sarebbe anche quella che Jonathan sia entrato in casa lunedì 20 forse per inquinare le prove, ha pensato la Procura: è stato infatti rilevato che un cappotto è stato spostato dalla sedia al tavolo”.

CASO INFLUENCER SIU: “CI SARÀ OGGI UNA NUOVA ISPEZIONE…”

Storie Italiane ha mandato in onda anche la foto del cappotto spostato dalla sedia al tavolo, (la trovate qui sopra) che fa venire qualche dubbio: “Una nuova ispezione quindi per cercare di capire cosa sia accaduto dentro la casa. Il sopralluogo cercherà per scoprire anche l’oggetto che ha procurato la ferita a Siu – ribadisce l’inviata – non sono le forbici che aveva indicato Jonathan all’inizio, non è servita una perizia per constatare che la ferita non fosse compatibile con delle forbici che tra l’altro non erano nemmeno sporche di sangue”.

Ma come sta Siu? “E’ ancora intubata, è in fase di recupero e ci vorrà un po’ di tempo per riuscire a sentirla e ad interrogarla, non sta ancora bene proprio dal punto di vista fisico perchè ha perso moltissimo sangue, è stata in arresto cardiaco per 35 minuti: è in via di recupero”. Storie Italiane ha mandato in onda anche un’intervista al manager di Siu che ha confermato altre testimonianze circa la forte gelosia del marito della donna.











