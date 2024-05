Siu, marito Jonathan Maldonato cambia versione e si difende/ “È autolesionista, aveva già tentato suicidio”

Jonathan Maldonato prova a difendersi dall’accusa di tentato omicidio della moglie Siu, all’anagrafe Soukraina El Basri, influencer 30enne finita in ospedale con un foro al torace. Il 36enne lo fa nell’interrogatorio in cui racconta la sua versione, ritenuta dagli inquirenti intricata e contraddittoria. Agli inquirenti racconta che la donna si arrabbiava con lui per qualsiasi cosa, anche la più stupida. Ad esempio, quella mattina lo avrebbe rimproverato di non aver usato i calzini dello stesso colore per le figlie. «Quella mattina si era già svegliata molto nervosa ed era stressata», le parole riportate dal Corriere della Sera, secondo cui il marito di Siu avrebbe raccontato che l’influencer in questo periodo era nervosa soprattutto per il grave lutto che l’aveva colpita, la morte di un fratello in Marocco, e le condizioni di salute di un altro. Jonathan Maldonato segnala anche l’atteggiamento di un ex della moglie, perché molto insistente con la donna sui social. La frequentazione risale a un anno prima dell’inizio della loro, un periodo in cui la moglie aveva tentato di suicidarsi assumendo dei medicinali.

Prete morde braccio di una donna durante eucarestia/ “Ha afferrato le ostie sacre e le ha schiacciate”

In base alla ricostruzione del marito, la donna nel 2012 sarebbe stata ricoverata in psichiatria, l’anno dopo è iniziata la loro relazione, quindi il matrimonio che va avanti da 6 anni. Ma Siu aveva anche problemi con la sua famiglia, perché i genitori l’avrebbero mandata via di casa in quanto non accettavano la relazione con Jonathan Maldonato. Subito dopo il ricovero di Siu, il marito aveva parlato di una caduta accidentale e del ferimento dovuto al colpo contro lo spigolo di un mobile. In Questura, però, ha fornito un’altra versione, sostenendo che in realtà l’influencer volesse uccidersi. L’avrebbe sorpresa nel suo tentativo, quindi l’avrebbe salvata e poi dato la versione della caduta su richiesta di lei, spaventata dalla prospettiva di tornare in psichiatria. Nel verbale, riporta il Corriere, Jonathan Maldonato avrebbe insistito molto sulla depressione della moglie e sul suo comportamento «autolesionistico», ma dalle testimonianze raccolte dagli inquirenti è emerso un quadro diverso, infatti a due giorni dai fatti è finito in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

Carabiniere morto suicida a Messina/ Dramma in caserma: 50enne militare dell'arma si spara

LA NUOVA VERSIONE DEL MARITO DI SIU E L’OMBRA DEI MALTRATTAMENTI

Quella mattina Siu avrebbe dato uno schiaffo sul collo al marito senza motivo, poi sarebbe scoppiata una lite sui social, a cui Jonathan Maldonato sarebbe sfuggito poi portando le figlie in camera. A quel punto, però, avrebbe sentito un forte rumore, che l’uomo sostiene di conoscere bene, perché Siu «quando non regge la pressione compie atti autolesionistici». Quel rumore è delle posate. Quando è arrivato, però, non è riuscito a capire cosa avesse in mano la moglie, perché non c’era molta luce, ma è riuscito a farle cadere ciò che aveva nel pugno chiuso. Poi ha visto la ferita, in particolare il sangue che «zampillava». Nell’interrogatorio, Jonathan Maldonato ha aggiunto che la moglie Siu gli avrebbe chiesto di aiutarla, notando le forbici a terra solo in un altro momento. Quindi, avrebbe fornito la prima versione, appunto su presunta richiesta della moglie, arrivando ad appoggiare la mano sporca di sangue sul mobile per avvalorare la tesi del colpo accidentale. Ai pm il marito dell’influencer Siu ha raccontato che l’ultimo episodio autolesionistico risalirebbe a 7-8 mesi fa e che spesso la la donna sarebbe aggressiva con lui.

Liliana Resinovich/ Le rivelazioni dell'albergatrice: “Dopo la sua morte Sebastiano mi disse...”

Ma dopo le liti arriverebbe sempre la pace. Agli inquirenti Jonathan Maldonato ha assicurato che vanno d’accordo, eppure la moglie lo avrebbe denunciato per maltrattamenti. L’uomo sostiene che sia stata «obbligata» dai carabinieri, almeno questa la versione che gli avrebbe dato la donna. Di fatto, ci sarebbero stati diversi interventi, ma l’uomo assicura che gli episodi non sarebbero gravi. Ai pm però ha ammesso anche che stavano per separarsi: «Mi ha tradito». Ma mentre lui si dichiara non geloso per il lavoro della moglie, che fa la ragazza immagine e lavora nei night, ci sono testimonianze che riferiscono che seguiva la moglie e la controllava. Jonathan Maldonato ha smentito, ma ha parlato di tanti tradimenti, senza riuscire a spiegare come potesse saperlo, visto che sostiene che non la controllasse e dando per scontato che quelle uscite con altri uomini fossero tradimenti, perché gli avrebbe parlato di ciò se non avesse voluto nascondere nulla.

PREVISTI NUOVI ESAMI, INQUIRENTI VORREBBERO ASCOLTARE SIU

Ora si attendono anche nuovi esami clinici per valutare le condizioni di Siu, visto che è stata colta da un arresto cardiaco durato oltre mezz’ora. La speranza degli inquirenti è di riuscire a sentirla per capire cos’è successo davvero nella casa dove viveva col marito, visto che le dichiarazioni contraddittorie dell’uomo e le testimonianze raccolte finora (alcune riferiscono di un rapporto caratterizzato da gelosia e violenza) non convincono gli inquirenti. Inoltre, la ferita al torace riportata dalla donna non sarebbe compatibile con l’oggetto indicato dal marito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA