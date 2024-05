Siu, scarcerato il marito accusato di tentato omicidio/ L’ex Ris Garofano nel pool dell’influencer

Il marito dell’influencer Siu è stati scarcerato: il giudice di Biella, Francesca Tortora, non ha convalidato il fermo, decidendo di lasciarlo libero, disponendo però cil divieto di avvicinamento alla moglie, il divieto di dimora nella casa dei genitori e l’obbligo di firma come misure cautelari. Non è chiaro se verranno presi provvedimenti per quanto riguarda le figlie della coppia, due bambine di 4 e 6 anni che nel frattempo sono state affidate alle cure dei nonni paterni. L’avvocato Giovanna Barbotto, legale di Jonathan Maldonato, aveva chiesto una misura meno restrittiva del carcere visto che non c’è pericolo di fuga del suo assistito, indagato per tentato omicidio: la richiesta è stata accordata dal giudice, la cui decisione è stata comunicata all’indomani dell’udienza in cui l’operaio 36enne è stato interrogato.

Nel corso dell’udienza il marito di Siu ha ribadito l’ultima versione fornita, quella secondo cui l’influencer si è ferita da sola, riportando un foro nel petto, aggiungendo che la moglie gli ha chiesto di riferire che invece è stata vittima di una caduta accidentale, come la stessa avrebbe confermato ai soccorritori in ambulanza. Mentre si attendono le motivazioni del giudice per capire le ragioni della mancata convalida del fermo di Jonathan Maldonato, anche nell’ottica della custodia delle figlie, proseguono le indagini per chiarire cos’è successo a Soukanina El Basri.

CASO SIU, IL GIALLO DEI SIGILLI VIOLATI DALL’INDAGATO

A proposito delle indagini, martedì è previsto un nuovo sopralluogo da parte del pool legale che rappresenta Siu nell’abitazione dei coniugi, attualmente sotto sequestro. Tra l’altro, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il marito di Siu avrebbe violato i sigilli della casa di Chivazza, alla periferia di Biella, lo scorso lunedì mattina, ma non sono chiari né i motivi né lo scopo di questa “incursione”. Un’altra novità riguarda il team difensivo dell’influencer: c’è Luciano Garofano, ex comandante dei Ris di Parma, a cui è stato affidato il compito di verificare i riscontri alle accuse mosse contro Jonathan Maldonato in collaborazione con l’investigatore privato di Biella Nicola Santimone. Alessandra Guarini è alla guida di questa squadra: in passato si era occupata della difesa di Dimitri Fricano, condannato poi per l’omicidio della fidanzata Erika Preti.

Per quanto riguarda le condizioni di Siu, è ancora in prognosi riservata all’ospedale di Novara: l’influencer è uscita dal coma, ma resta in terapia intensiva. Per la procura di Biella il foro al petto sarebbe stata inferto dal marito con un oggetto appuntito, come un cacciavite o punteruolo, al culmine di una lite forse per motivi di gelosia: questa ipotesi sarebbe avvalorata dalle testimonianze raccolte, da cui è emerso che Jonathan Maldonato maltrattava da tempo la moglie, circostanza che troverebbe conferma nella denuncia sporta dalla stessa Siu, poi ritirata un anno fa.











