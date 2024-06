Influencer Siu, rinvenuta “l’arma del delitto”: la svolta?/ Attrezzo contundente compatibile con ferita

Possibile svolta per quanto riguarda il caso dell’influencer Siu, all’anagrafe Soukraina El Basri, la 30enne di Biella che è finita poche settimane fa in ospedale a causa di una ferita la cui origine non è ancora stata accertata. Come riferisce TgCom24.it potrebbe essere stata rivenuta “l’arma del delitto”, ovvero, l’oggetto con cui la stessa Siu si sarebbe ferita. Fino ad oggi non è mai stata rinvenuta visto che la versione ufficiale è che la stessa influencer magrebina sarebbe caduta in camera, per poi sbattere contro una cassettiera.

Una versione che però non ha convinto gli inquirenti al punto che hanno interrogato il marito della donna, per poi arrestarlo, e quindi rilasciarlo qualche giorno dopo con annesso braccialetto elettronico. L’oggetto in questione è contundente e sarebbe compatibile con la ferita della stessa donna, molto probabilmente un utensile da manicure. Come detto sopra sono ancora diversi i punti oscuri di questa vicenda a cominciare dal capire se si sia trattato di una ferita accidentale, un’aggressione o un atto di autolesionismo, ipotesi quest’ultima che viene caldeggiata dal marito.

INFLUENCER SIU, RINVENUTA “L’ARMA DEL DELITTO”: LE ULTIME NOVITA’

Gli inquirenti, sempre stando a quanto scrive TgCom24.it, avrebbero individuato l’oggetto in questione in occasione dell’ultimo sopralluogo nella villetta di Chiavazza, in provincia di Biella, dove appunto viveva la coppia. Inizialmente coloro che stanno indagando si erano concentrati su una forbice o un punteruolo, ma in seguito è stato sequestrato un attrezzo che è già stata repertato e quindi portato a Torino dove verrà analizzato dalla polizia scientifica e si cercherà da capire se vi siano tracce compatibili con l’influencer di Siu.

La scoperta della possibile “arma del delitto”, è stata rinvenuta dopo che la scientifica ha deciso di effettuare una ispezione più approfondita su tutta l’abitazione, compreso il secondo piano e il giardino. Nel frattempo l’influencer 30enne è ancora in ospedale, ricoverati in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

INFLUENCER SIU, RINVENUTA “L’ARMA DEL DELITTO”: LA 30ENNE ANCORA RICOVERATO IN OSPEDALE

Di fatto è ormai passato un mese visto che il ricovero era avvenuto a metà maggio scorso a seguito di una ferita al petto. Prima era stata portata presso la rianimazione dell’ospedale Maggiore di Novara, per essere poi trasferita presso l’Ospedale degli Infermi di Biella Ponderano, dove si trova attualmente. La ragazza, come aggiunge TgCom24.it, si sta lentamente riprendendo dopo essere uscita dal coma farmacologico ma le sue condizioni fisiche non sarebbero ancora tale da permetterle un colloquio approfondito con chi sta indagando.

La sua versione sarà molto importante in quanto rappresenterà un’altra verità oltre a quella fornita agli inquirenti dal marito, Jonathan Maldonato. Ad oggi il compagno di Siu si trova nella casa dei genitori con il braccialetto elettronico e l’obbligo di firma: la mamma dell’uomo lo ha sempre difeso a spada tratta fin dalla prima ora. Sono attesi aggiornamenti, si spera decisivi, nei prossimi giorni.











