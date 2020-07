Informativa Conte, diretta video Senato-Camera/ Accordo Ue Recovery Fund: i dettagli

Passata l’infinita negoziazione europea al Consiglio Ue, il Premier Giuseppe Conte torna a riferire in Parlamento l’informativa urgente sull’accordo raggiunto per il Recovery Fund anti-Covid: il discorso del Presidente del Consiglio si svolgerà alle ore 12 in Senato e alle 16 si ripeterà alla Camera, con la consueta diretta video streaming presso i canali social del Premier Conte e gli indirizzi YouTube di Palazzo Madama e Montecitorio. Il fulcro dell’informativa, che segue una settimana dopo le comunicazioni che avevano preceduto il Consiglio Europeo, riguarda i dettagli dell’accordo siglato con gli altri 26 Paesi Ue, in particolare i fondi del Next Generation Eu, le tempistiche delle sovvenzioni e gli impegni che l’Italia deve fin da subito mantenere per poter avere a disposizione i 209 miliardi del Recovery Fund destinati all’Italia. Dopo 4 giorni e 4 notti di lunghe trattative e scontri tra “mediterranei” (Italia, Spagna, Francia, Portogallo e sostegno Germania) e “frugali” (Olanda, Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia) il Recovery Fund si conferma da 750 miliardi di euro ma con ripartizione diversa dal piano presentato dalla Commissione Europea: 390 miliardi di sussidi, 360 di prestiti garantiti con tassi agevolati, mentre il bilancio dell’Unione (il QFP) viene fissato a 1074 miliardi di euro fino al 2027. Accontentati i frugali con maggiori rebates sul bilancio pluriennale, soddisfatte Italia e Spagna che con questo accordo divengono i primi beneficiari degli aiuti condivisi (eurobond) dopo l’emergenza Covid-19.

I DETTAGLI DEL RECOVERY FUND PER L’ITALIA

Al netto dei dettagli complessivi contenuti nelle 68 pagine di testo conclusivo del Consiglio Europeo, all’Italia vanno 209 miliardi dei 750 totali, il 28% totale: il Premier Giuseppe Conte nella sua informativa oggi a Camera e Senato spiegherà di aver ottenuto 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti, un miglioramento rispetto alla proposta della Commissione di maggio, che destinava all’Italia 173 miliardi (82 di aiuti e 91 di prestiti). Conte ottiene così più prestiti, l’Olanda e i frugali invece ottengono il rialzo degli sconti (i rebates) e la condizione di “veto” attraverso il super freno d’emergenza attuabile da qualsiasi Stato membro e con una governance che spetterà alla maggioranza qualificata del Consiglio Europeo in base alle proposte presentate dalla Commissione Ue. Nello specifico infatti, la governance resta in mano alla Commissione Europea che dovrà valutare i singoli piani nazionali di riforma ma tramite il “freno” ogni Paese potrà porre una sorta di “veto” rimandando al Consiglio Ue la decisione finale. Stando alle stime post-accordo, Roma dovrebbe ricevere 81,4 miliardi di sussidi, seguita dalla Spagna con circa 72 miliardi, poi Francia con 40 miliardi, Polonia con 32 miliardi e la Germania con oltre 25 miliardi.

CONTE “IL RILANCIO CON FORZA”

«Abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso e adeguato alla crisi che stiamo vivendo. Avremo una grande responsabilità – ha spiegato il Premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa dell’alba di ieri, successiva all’accordo raggiunto in Consiglio Ue -: con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l’Italia con forza e cambiare volto al Paese. Ora dobbiamo correre». Un Governo rafforzato, come hanno ripetuto Pd e M5s, che però deve ora “correre” sulle riforme che l’Europa fin da subito richiede per poter accedere al Recovery Fund: i Paesi beneficiari dei fondi Ue infatti, per poter accedere agli aiuti economici, dovranno rispettare le raccomandazioni specifiche della Commissione Europea, oltre agli obiettivi del Green deal e della digitalizzazione: i soldi a quel punto saranno erogati a rate, in base all’effettiva realizzazione di riforme esposte e presentate agli altri Stati europei. Il piano di rilancio verrà presentato il prossimo ottobre, ha spiegato ieri il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, ma fin da subito sarà costituita una task force per costruire il PNR da presentare alla Commissione Europea: «Dovremo declinarne la priorità e individuare quelli da selezionare in prospettiva europea. La costruzione di una task force operativa, al di là di uno staff che ha già lavorato al piano di Rilancio, sarà una delle priorità che andremo a definire in questi giorni perché dovrà partire al più presto». Tema Mes, che anche oggi sarà evitato nell’informativa del Presidente del Consiglio in Parlamento, Conte l’ha spiegato così ieri in conferenza stampa: «Il Recovery Fund è la priorità e spero possa contribuire a distrarre l’attenzione morbosa attorno al Mes – ha concluso -. Di Mes abbiamo discusso tanto e immagino continueremo a parlarne: il Mes non è il nostro obiettivo, l’obiettivo è valutare il quadro di finanza pubblica e le necessità e valutare gli strumenti nel migliore interesse dell’Italia. Il piano che oggi approviamo ha assoluta priorità nell’interesse dell’Italia. Ci sono prestiti molto vantaggiosi».

Sono stati giorni molto intensi, ma questo risultato ci deve rendere orgogliosi. Orgogliosi di essere italiani 🇮🇹 pic.twitter.com/4CPTG2mxAu — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) July 21, 2020





