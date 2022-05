Informativa Draghi, diretta video Senato-Camera/ Guerra Ucraina, armi e gas. Sul M5s…

DRAGHI, DIRETTA VIDEO INFORMATIVA SENATO-CAMERA SULLA GUERRA IN UCRAINA

«Nelle scorse settimane come Europa abbiamo mostrato grande unità nell’affrontare la crisi in Ucraina, nel condannare la Russia, nel sostenere l’Ucraina e anche nel cercare una soluzione negoziale a questa crisi. Intendiamo continuare a farlo, a partire dal Consiglio Europeo straordinario di fine mese»: lo ha detto ieri e lo ribadirà oggi in Parlamento il Premier Mario Draghi, atteso oggi ad una doppia informativa prima al Senato e poi alla Camera.

Si parte alle ore 9 con la diretta video streaming dal canale satellitare del Senato e dalla pagina YouTube di Palazzo Madama: si prosegue e conclude alla Camera, con la diretta sul canale YouTube di Palazzo Montecitorio dalle ore 11.30. Il Presidente del Consiglio, con la formula dell’informativa – niente comunicazioni dunque, che avrebbero preteso un voto successivo dei due rami del Parlamento – scenderà al Senato e alla Camera per informare di tutti gli ultimi accadimenti che coinvolgono l’Italia nella vasta e complessa guerra in Ucraina. Un discorso che verterà sicuramente sui punti principali dei prossimi consessi internazionali, a cominciare dal prossimo Consiglio Ue, passando per il vertice Nato di giugno e per le prossime scadenze del PNRR.



COSA DIRÀ DRAGHI IN PARLAMENTO. LO SCONTRO CON IL M5S DI CONTE

Il “segno” è già stato indicato da Draghi nel suo discorso all’Europarlamento lo scorso 3 marzo: l’Europa deve dare nuovo impulso alle sfide post-guerra, così come era già chiamata a reagire ai due terribili anni in pandemia. Con l’informativa alle Camere di questo 19 maggio, il Premier elencherà i risultati raggiunti dall’ultimo viaggio alla Casa Bianca da Joe Biden, così come farà il resoconto delle ultime riunioni (informali) al G7 e alla Nato.

I temi sono tanti, gli argomenti spinosi non sono da meno: in primis, l’emergenza umanitaria in Ucraina che “impone” all’Europa un sostegno così come tutto l’Occidente. Ma per l’Italia le dirette conseguenze del conflitto si chiamano crisi delle materie prime, caro-energia, crisi alimentare e inflazione: in una parola, recession. È su questi temi che il Governo, ad un anno dalla fine della Legislatura, è chiamato a dare risposte concrete e immediate, anche ben oltre l’ultimo Decreto Aiuti approvato come una sorta di “mini-Manovra”. «Dobbiamo muoverci per sostenere le famiglie e le imprese europee in questa fase di rallentamento. Il Next Generation EU è una straordinaria occasione per riformare le nostre economie e mettere in campo gli investimenti necessari a renderle più eque, competitive, sostenibili», lo ha detto il Premier nella conferenza stampa congiunta con la Presidente della Finlandia, Sanna Marin. Proprio sulla Nato e l’allargamento a Finlandia e Svezia – domanda presentata ufficialmente ieri – è chiesto un parere al Governo italiano, già comunque favorevole ad un allargamento «per motivi di sicurezza» con la vicina Russia. I temi però intricati riguardano la “differenziazione” delle forniture energetiche, in primis gas e petrolio, e l’invio di armi all’Ucraina: su questo si è concentrata la discussione in seno alla maggioranza in queste ultime settimane, con forti turbolenze giunte soprattutto nel campo del M5s. «Pieno sostegno all’Ucraina ma no all’invio di nuove armi, adesso è l’ora della diplomazia», ha ribadito ancora ieri il leader 5Stelle Giuseppe Conte che da giorni “chiamava” Draghi in Parlamento per informare il Paese su quali aiuti e come saranno inviati a Kiev. «Serve un atto di indirizzo del Parlamento che possa contribuire a rafforzare l’azione politica del governo in tutti i consessi internazionali e a perseguire un indirizzo ampiamente condiviso dal governo e dal Parlamento», insiste l’ex Premier Conte, spalleggiato sul conto del “disarmo” da perseguire anche dal leader della Lega Matteo Salvini. «Vogliono farci fuori dalla maggioranza», ha detto Conte in ben due occasioni nelle ultime 2 settimane: lo scontro nel Governo resta un punto molto delicato al quale è possibile che il Premier Draghi possa dare “risposta” nell’informativa a Senato e Camera.

