Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina proseguono la loro avventura a Ballando con le Stelle 2024 nonostante l’infortunio della ballerina. Durante l’ultima puntata del dance show del sabato sera di Raiuno, la coppia si è presentata ugualmente sul palcoscenico esibendosi in un Slowfox sulle note di “Volare”. In realtà Anastasia Kuzmina è stata tutto il tempo sdraiata su un divano, mentre Francesco Paolantoni ha cercato di portare avanti l’esibizione. Vista la situazione Milly Carlucci ha chiesto alla giuria di andare direttamente al punteggio evitando così il giudizio. La giuria ha votato per un totale di 30 punti. Intanto viene da chiedersi: riusciranno Anastasia Kuzmina e Francesco Paolantoni a giocarsi lo spareggio contro le coppie Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti e Sonia Bruganelli e Carlo Aloia nella prossima puntata.

La ballerina è apparsa in stampelle sui social rassicurando i fan e tutte le persone che le hanno scritto subito dopo l’infortunio avvenuto proprio sulla pista di Ballando. “Non ho fratture e non ho nulla di rotto. Ho un legamento lesionato, ma non è grave. Nei messaggi dicono di sostituirmi, ma io non voglio essere sostituita” – ha detto Anastasia Kuzmina che può contare sul supporto incondizionato di Francesco Paolantoni che ha sottolineato “o andiamo avanti insieme o non andiamo avanti”.

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle 2024: i social pronti a salvarsi

Il percorso di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina è a rischio a Ballando con le Stelle 2024. A peggiorare la situazione è anche l’infortunio della ballerina professionista, anche se la coppia può contare sul supporto incondizionato del pubblico. Sui social, infatti, in tantissimi sono dalla loro parte pronti a votarli e sostenerli. “Vi prego salviamo Francesco che ha meritava un punteggio molto più alto ma soprattutto non meritava lo spareggio” – scrive un utente su X a cui fa eco un altro – “Meritava assolutamente punteggio alti. È andato a tempo, ha fatto show da solo cosa non facile per un non ballerino”. Diversi hanno anche criticato il voto della giuria considerando anche l’impegno di Paolantoni e della ballerina infortunata: “meritavano una devoluzione e maggior punteggio” .

Tantissimi i messaggi destinati ad Anastasia: “sei una forza della natura speriamo che la prossima settimana ti riprenditi ma sopratutto spero che non vi ritirate perché mi dispiacerebbe tantissimo forzaaaaaa”. Chissà che la ballerina non possa riprendersi per lo spareggio della prossima puntata continuando così a divertire il pubblico con Francesco Paolantoni.