Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina cadono a Ballando con le stelle 2024: infortunio per la ballerina

Imprevisto per Francesco Paolantoni e la sua maestra Anastasia Kuzmina nel corso della diretta di Ballando con le stelle 2024. Durante la prima esibizione della serata, i due scendono in pista per la coreografia con dedica alla sorella morta dell’attore, ma nel momento culmine della presa, Paolantoni scivola e Anastasia cade rovinosamente a terra. La ballerina si rialza però immediatamente e continua a ballare con sorriso annesso, sente le parole della giuria e lascia la pista insieme all’attore.

Come sta Anastasia Kuzmina dopo la caduta: permanenza a rischio?

Solo poco dopo si scopre però che la caduta ha avuto conseguenze più gravi di quelle che si sono viste. Anastasia Kuzmina si è infatti infortunata, tanto che in studio viene annunciato che è arrivato il fisioterapista per visitarla perché ha dolore alla caviglia. Un preoccupato Francesco Paolantoni spera che non sia nulla di grave ma poco dopo, durante il collegamento con la sala delle stelle, Anastasia svela di provare tanto dolore, nonostante le sia stata fatta un’iniezione: “Ho una distorsione” annuncia. Milly Carlucci cerca di tranquillizzarla: “Faremo quello che sarà possibile fare, almeno per 40 secondi, come dice il nostro regolamento”. (Qui il video dell’esibizione con caduta)