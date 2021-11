Infortunio Arisa, come sta?/ La diagnosi: “Frattura secondo metatarso da stress”

Tra i concorrenti più apprezzati dell’ultima edizione di Ballando con le stelle c’è sicuramente Arisa. La cantante sta affrontando con grande entusiasmo questa nuova avventura, ma alcuni giorni fa questo percorso è stato messo a rischio da un infortunio. Mostrando un piede fasciato su Instagram, la cantante ci ha scherzato su, dichiarando: “Sto cominciando a diventare una vera ballerina perché dicono che gli atleti sono pieni di infortuni e un vero atleta è sempre infortunato”.

Arisa infortunio a Ballando con le Stelle 2021/ Piede ko, ma si esibisce lo stesso

Si è creduto, allora, che non riuscisse a partecipare alla terza puntata di Ballando, invece è scesa comunque in pista. Ma è davvero guarita? Proprio poche ore fa, Arisa ha postato alcune stories su Instagram in cui mostra di essere dal dottore per la diagnosi del suo infortunio.

Arisa, arriva la diagnosi dell’infortunio al piede

Nelle immagini è proprio il suo dottore a parlare e a dirle cos’ha: “Frattura secondo metatarso da stress”. Arisa però non sembra preoccupata e, al momento, non pare essere a rischio, tanto che nelle storie di Paolo Belli la vediamo proprio intenta nelle prove in studio. D’altronde anche poco dopo l’infortunio, la cantante ironizzava così: “Mi sento quasi soddisfatta e orgogliosa di questa fasciatura che ho fatto io con l’aiuto di mia cugina che ringrazio, perché lei è un’ortopedica”. Avrei dovuto asciugarmi i capelli ma non l’ho fatto, quindi domani (sabato 30 ottobre, ndr) avrò anche la cervicale, sarà bellissimo, ancora più di oggi”. Sabato, dunque, i fan la attendono in pista per una nuova performance: come si classificherà questa volta?

