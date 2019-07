Infortunio Chiellini/ Juventus news: guaio al polpaccio, ICC a rischio

Giorgio Chiellini ha riportato un infortunio al polpaccio nel corso dell’allenamento di ieri e pare vicino a dover dare forfait per la tournée in Asia della Juventus, che vedrà i bianconeri protagonisti della ICC 2019. Il capitano bianconero ha accusato un leggero fastidio al polpaccio sinistro, nulla di particolarmente preoccupante in generale, ma che impone riflessioni dati i tempi strettissimi dei prossimi appuntamenti – già domenica la Juventus giocherà a Singapore contro il Tottenham nella sua prima uscita per la International Champions Cup. Tutto sarà più chiaro dopo l’ultima seduta di allenamento, programmata nella mattinata di oggi: un test decisivo per capire se Giorgio Chiellini possa partire ed essere disponibile per gli impegni imminenti.

INFORTUNIO CHIELLINI: JUVENTUS, A RISCHIO LA SUA PRESENZA NELLA ICC 2019

Tenere Chiellini alla Continassa per recuperare senza affanni da questo piccolo infortunio al polpaccio potrebbe essere la soluzione migliore, considerando che mancano solo due giorni alla partita contro il Tottenham e che poi ci sarà la sfida contro l’Inter mercoledì prossimo, dunque tutto si consumerà per la Juventus nello spazio di meno di una settimana (il terzo impegno per la ICC 2019 sarà il 10 agosto a Stoccolma contro l’Atletico Madrid). Chiellini potrebbe essere esentato dalla tournée perché rischierebbe di dover fare un lungo viaggio fino a Singapore senza però avere la possibilità di scendere in campo. Ci sarà dunque ancora più spazio per Matthijs de Ligt, il nuovo acquisto olandese del quale ci sarà proprio questa mattina la conferenza stampa di presentazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA