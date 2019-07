De Ligt conferenza stampa Juventus/ Diretta streaming video e tv, presentazione live

La conferenza stampa di Matthijs De Ligt, che viene presentato dalla Juventus, si terrà venerdì 19 luglio nella prima mattinata (salvo variazioni, dovrebbe essere alle ore 10:00): ancora una volta la squadra bianconera svela un nuovo elemento della rosa, e questa volta si tratta di un grande colpo per una difesa che aveva bisogno di essere ringiovanita. A 19 anni De Ligt arriva alla Juventus da ex capitano dell’Ajax avendo giocato la finale di Europa League – due anni fa – e una semifinale di Champions League, ed essere già oggi titolare nell’Olanda che ha raggiunto l’ultimo atto della Nations League. Per età, prospettive future e capacità di incidere nell’immediato De Ligt era forse il rinforzo migliore su piazza: se lo sono accaparrato i campioni d’Italia che dunque ora hanno sistemato anche il reparto arretrato, e ragionevolmente possono ambire ad essere ancor più in corsa per una Champions League che sta diventando una maledizione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA

La conferenza stampa di Matthijs De Ligt alla Juventus non sarà trasmessa in diretta tv, se non dal canale Sky Sport 24 (numero 200) che, riservato agli abbonati, si collegherà per qualche spezzone della presentazione. L’appuntamento integrale è su JTV che però dallo scorso anno è disponibile soltanto sul sito ufficiale della Juventus, dunque si potrà assistere all’evento in diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

CONFERENZA STAMPA DE LIGT, PRESENTAZIONE ALLA JUVENTUS

Matthijs De Ligt è costato alla Juventus circa 75 milioni di euro: alla fine si è arrivati alla cifra che l’Ajax chiedeva per liberare il suo capitano. La società bianconera ha poi inserito una clausola rescissoria da 150 milioni, ma lo stesso difensore ha voluto che fosse attiva a partire dal terzo anno: cosa per esempio non possibile in Francia, ed è per questo motivo – anche per questo – che il Psg si è trovato defilato dalla corsa al centrale olandese. Per quanto riguarda l’ingaggio, De Lift percepirà 7,5 milioni a stagione con bonus aggiuntivi e ha firmato un quinquennale: l’arrivo al J Medical per le visite di rito, avvenuto nella prima mattinata di mercoledì, ha scatenato un entusiasmo, da parte dei tifosi, piuttosto simile a quello che un anno fa aveva accolto Cristiano Ronaldo. A proposito, quel breve dialogo nella finale di Nations League tra i due calciatori potrebbe aver davvero convinto il centrale olandese a firmare con la Juventus, ma questo è un aneddoto che eventualmente De Ligt racconterà tra poco in conferenza stampa…



