Infortunio Florenzi, è allarme in difesa per Milan/ Pioli: “Problema muscolare grave”

Alessandro Florenzi ha subito un brutto infortunio nel corso della partita contro il Sassuolo: è adesso allarme in difesa per il Milan. Le condizioni del terzino sono ancora da valutare, ma in base a quanto affermato dal tecnico rossonero Stefano Pioli al triplice fischio della gara del Mapei Stadium le prime impressioni non sono buone. “Credo sia un infortunio muscolare abbastanza grave, è un bel problema”, ha detto a Milan Tv.

Il calciatore si è infortunato nel finale della gara infrasettimanale valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Mentre stava facendo uno scatto sembrerebbe avere sentito un forte dolore alla gamba sinistra, simile a uno strappo. È stato immediatamente costretto a fermarsi ed ha dovuto abbandonare il campo a braccio dei medici, zoppicando. Il Milan a quel punto è stato obbligato a terminare la sfida col Sassuolo in dieci, dato che il tecnico Stefano Pioli aveva finito i cambi. Alessandro Florenzi da parte sua avrebbe voluto tornare sul terreno di gioco per evitare ciò, ma le sue condizioni hanno reso impossibile questa ipotesi. È dunque rientrato anzitempo negli spogliatoi.

Infortunio Florenzi, è allarme in difesa per Milan: i possibili tempi di recupero

L’entità dell’infortunio di Alessandro Florenzi andrà chiarita attraverso gli esami strumentali a cui il terzino si sottoporrà nelle prossime ore. Dall’esito di questi ultimi dipenderanno anche i tempi di recupero. In base a quanto affermato dal tecnico Stefano Pioli al termine della partita però non ci sono buone sensazioni in merito. Il timore è che il difensore sarà costretto a rimanere ai box per diverse settimane a causa del problema muscolare che lo ha colpito questa sera. Il Milan adesso si trova dunque a fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa. La lista degli assenti nel reparto arretrato infatti diventa sempre più ricca di nomi.

