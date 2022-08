DIRETTA SASSUOLO MILAN/ Video streaming tv: l’arbitro del match è Antonio Rapuano

DIRETTA SASSUOLO MILAN: I TESTA A TESTA

Sassuolo Milan sarà diretta da Giovanni Ayroldi coadiuvato da Alessio Tolfo e Domenico Rocca. Il quarto uomo sarà Antonio Rapuano mentre troveremo Var Luca Banti e Avar Daniele Bindoni. Ayroldi è uno degli arbitri più giovani e talentuosi della categoria. Nato a Molfetta il 25 ottobre del 1991 è figlio di Stefano e nipote di Nicola anche loro con un grande passato da fischietti nella massima categoria. La sua carriera inizia giovanissimo quando a sedici anni inizia a calcare i campi di calcio amatoriale.

Nel 2013 arriva in Serie D per essere promosso tra i professionisti tre anni dopo. Nel 2019 arriva in Serie B mentre per la A deve aspettare il 19 gennaio del 2020 quando dirige al Dall’Ara la gara Bologna Verona terminata col risultato finale di 1-1. Tra i riconoscimenti più importanti nel 2019 ha vinto il Premio Luca Colosimo. Non è un arbitro che ama tirare fuori cartellini infatti in 173 presenze ufficiali ha ammonito 750 volte con 17 rossi diretti e 25 per doppia ammonizione.

DIRETTA SASSUOLO MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Milan non è prevista sui canali tradizionali della nostra televisione: questa, per la 4^ giornata di Serie A, è una delle partite che non sono trasmesse sulla televisione satellitare e quindi l’unica opzione disponibile è quella della piattaforma DAZN. Gli abbonati potranno dunque seguire le immagini di Sassuolo Milan in diretta streaming video: per farlo dovranno naturalmente utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure in alternativa scaricare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

SASSUOLO MILAN: PARTITA ORMAI CLASSICA!

Sassuolo Milan verrà diretta dal signor Giovanni Ayroldi: in programma alle ore 18:30 di martedì 30 agosto, è la partita che apre la 4^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023. Nel primo turno infrasettimanale della stagione troviamo i campioni d’Italia impegnati su un campo che in passato li ha visti soffrire, aprendo tra l’altro (almeno idealmente) un periodo di crisi che di fatto è durato fino all’avvento di Stefano Pioli. La vittoria interna contro il Bologna ha lanciato il Milan nel gruppetto delle squadre al primo posto in classifica; ora i rossoneri vanno a caccia di conferme, ma sanno che ovviamente non sarà facile avere la meglio qui al Mapei Stadium.

Il Sassuolo infatti se la gioca: al momento i neroverdi hanno 4 punti in classifica, frutto della vittoria casalinga contro il Lecce e del pareggio, anche un po’ fortunoso se vogliamo, al Picco contro lo Spezia. Adesso si tratta di provare a fare il salto di qualità, perché questa squadra anche con le cessioni illustri potrebbe arrivare a giocarsi il posto in Conference League; vedremo cosa succederà nella diretta di Sassuolo Milan, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare la nostra consueta analisi sulle scelte operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN

Alessio Dionisi ha perso Muldur e Hamed Traoré: nella diretta Sassuolo Milan conferma il 4-3-3 mandando Toljan a fare il terzino destro e giocando con Matheus Henrique come mezzala (favorito su Thorstvedt), con la soluzione di impiegare Kyriakopoulos da laterale sinistro del tridente, a meno che Defrel sia utilizzato in quel ruolo. Di sicuro, o quasi certamente, sarà titolare Pinamonti come centravanti con Domenico Berardi che parte da destra; in difesa i due centrali a protezione di Consigli saranno Erlic e Gian Marco Ferrari, a completare lo schieramento arretrato sarà invece Rogério che ovviamente sarà il terzino sinistro.

Pioli invece potrebbe confermare De Ketelaere come trequartista centrale nel suo 4-2-3-1, ma farà comunque turnover: a rimanere fuori dalla partita del Mapei Stadium, almeno all’inizio, potrebbero essere Calabria, Bennacer, Messias, Saelemaekers e Giroud. Da terzino destro giocherebbe quindi Florenzi, con la conferma di Kalulu e Tomori davanti a Maignan e di Theo Hernandez come terzino sinistro; a centrocampo insieme a Tonali ecco la bella occasione per Pobega, che potrebbe avere un ruolo importante nel Milan attuale; poi Saelemaekers e Rafael Leao a coprire le corsie alte, con Origi che dunque agirebbe come centravanti avendo una bella occasione per emergere.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla diretta Sassuolo Milan. Nella partita della 4^ giornata di Serie A il segno 1 per la vittoria dei rossoneri vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 5,25 volte quanto messo sul piatto, mentre con l’ipotesi del pareggio – regolata dal segno X – la vostra vincita ammonterebbe a 4,25 volte la giocata. Il segno 2, sul quale puntare per il successo esterno dei neroverdi, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 1,60 volte l’importo che avrete scelto di investire.











