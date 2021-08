Infortunio Gabbiadini/ Distorsione caviglia in Sampdoria Milan: si teme lungo stop

INFORTUNIO GABBIADINI, L’ATTACCANTE ESCE IN LACRIME

Brutto infortunio per Manolo Gabbiadini nel corso di Sampdoria Milan: una scena che non avremmo voluto vedere nel corso della 1^ giornata di Serie A, e che ora rischia di costare un lungo stop all’attaccante blucerchiato. Uno che nel corso della carriera di infortuni ne ha avuti parecchi, problemi fisici che ne hanno condizionato la crescita e la definitiva esplosione; al 72’ del match di Marassi Gabbiadini è andato a contrasto con Simon Kjaer e, ricadendo sul terreno di gioco, ha appoggiato malissimo la gamba. Torsione innaturale della caviglia: che fosse un problema serio si è capito subito, perché l’attaccante della Sampdoria si è lasciato andare a un pianto inconsolabile.

Ci ha provato lo staff medico blucerchiato, ma c’è stato poco da fare: le sensazioni dunque sono negative, anche se è solo nelle prossime ore che Gabbiadini svolgerà gli esami strumentali. Si teme giustamente un lungo stop, anche se non sarebbe la prima volta che una reazione sul campo viene disattesa dalle analisi: la speranza è che Gabbiadini abbia provato un forte dolore (del resto una distorsione, anche di minore natura, fa male) e che si sia spaventato nell’immediato, ma che poi il problema non sia così grave. Roberto D’Aversa e la Sampdoria, sconfitti nella prima giornata, rischiano già di perdere una pedina importante nel 4-2-3-1 della squadra, speriamo dunque che i tempi di recupero non siano troppo lunghi perché sarebbe l’ennesimo guaio nella carriera di Gabbiadini.

