VIDEO/ Sampdoria Milan (risultato 0-1) gol e highlights. Decide Brahim Diaz

Il video di Sampdoria Milan sviluppa una trama che avrebbe potuto esprimere ben altro risultato. Anche il Milan fa bottino pieno alla prima giornata facendo saltare il banco del Ferraris, Sampdoria battuta ma senza demeritare. Al 4′ Theo Hernandez anticipa d’un soffio Gabbiadini, al 6′ però è Leao a sfondare, entrare in area e impegnare severamente Audero. E’ il preludio al vantaggio del Milan che arriva al 9′: Calabria ruba palla ad Augello e serve Brahim Diaz, che beffa Audero con una conclusione che il portiere blucerchiato non riesce a trattenere. Risponde subito la Sampdoria al quarto d’ora con una sassata di Candreva che esce a lato sfiorando il palo. Al 17′ splendida punizione di Gabbiadini deviata da Maignan sulla traversa, quindi al 18′ il portiere rossonero è miracoloso due volte su Colley, che si trovava però in posizione di fuorigioco. Il Milan rallenta un po’ i ritmi e si fa rivedere in avanti al 26′ con Krunic, che ribadisce sull’esterno della rete una respinta di Audero su tiro di Theo Hernandez, mentre al 32′ Brahim Diaz cerca la doppietta ma viene chiuso sul più bello da Yoshida.

Al 33′ Gabbiadini è il primo ammonito della partita proprio per un fallo su Diaz, quindi al 40′, pescato sul filo del fuorigioco, Giroud ha la palla del raddoppio ma Audero è super nella respinta a terra. Dopo 2′ nella ripresa ci prova subito Tonali, ma la sua conclusione finisce respinta da Leao sulla traiettoria. Al 7′ grande chance per il pari blucerchiato: Gabbiadini approfitta di un’incertezza di Theo Hernandez e conclude, trovando però Maignan pronto alla grande parata. Al 13′ un colpo di testa di Kjaer finisce fuori bersaglio, quindi al 17′ chance rossonera con Calabria che con una gran botta dal limite fa la barba al palo. Al 21′ non si chiude una combinazione tra Leao e Giroud, poi tempo di cambi per le due squadre. Ultima occasione blucerchiata con Verre che al 42′ non riesce a girare a rete da posizione ravvicinata, vengono ammoniti Kjaer, Murru e Bereszynski in un finale di match molto convulso, ma al 93′ il Milan sfiora il raddoppio con Rebic, con una rasoiata finita di poco a lato e si chiude sullo 0-1.

Roberto D’Aversa ha visto una Sampdoria capace di affrontare il Milan ad armi pari: “Stasera si è divertito anche chi è a casa. Si può recriminare sul risultato visto che ce la siamo giocata alla pari contro una squadra che ha chiuso al secondo posto. Sono rammaricato perché la sconfitta è arrivata per un episodio a sfavore. Dal punto di vista della prestazione e dell’impegno dei ragazzi sono soddisfatto. Gabbiadini ha avuto una distorsione che valuteremo domattina, non è il momento adatto per parlare di mercato, di questo se ne occupano i direttori sportivi per cui sono tranquillo. Questa sera i ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione, giocando con giocatori offensivi serviva fare entrambe le fasi per dare equilibrio“.

Stefano Pioli elogia il carattere del Milan: “Possiamo migliorare tante situazioni. So che avevamo fatto una buona preparazione, mi è piaciuta la voglia della squadra di attaccare e difendere in modo collettivo. Poi è chiaro che diverse cose possiamo farle meglio. Lo scorso anno tutti sono stati molto importanti, giocatori come Brahim e Tonali sono cresciuti tanto. Quest’anno abbiamo tante competizioni, in cui tutti devono farsi trovare pronti. Olivier è un campione, per come si muove in campo. Ha qualità tecniche e morali, ci dà spessore come Ibra e Kjaer. Si è messo subito a disposizione e ha fatto una buona partita: il gol arriverà. Il portiere può costruire superiorità numerica e il fatto di avere un calcio così preciso ci può dare soluzioni. Mike è un portiere forte, mi sta piacendo la sua mentalità. Dobbiamo essere imprevedibili, perché siamo una squadra forte e tutti ci vorranno battere. Abbiamo fatto esperienza e superato momenti delicati. Siamo cresciuti tutti ed è inevitabile che siamo più forti. Non è detto che vinceremo tutte le partite, ma saremo competitivi”.

